Enzo Guzmán lidera el seleccionado de la Liga Venadense de Básquet rumbo al Interprovincial

Liga Venadense: resultados, tabla y próxima fecha
Este martes se completó la 26ª fecha de la Primera División “A” y se confirmaron posiciones claves. Además, quedaron definidos los cruces de la próxima jornada y la final de la Copa de la Liga.
El entrenador de Sportsman coordina al grupo de promesas de 14 y 15 años que representará a la región en el certamen provincial.Deportes del Sur25/09/2025GASTON PAROLA
El básquet regional suma un nuevo desafío con la participación del seleccionado de la Liga Venadense de Básquet, que este fin de semana competirá en un torneo interprovincial en Venado Tuerto. Al frente del equipo estará Enzo Guzmán, profesor del Club Sportsman, acompañado por Matías Q2 como asistente.
El combinado reúne a los mejores jugadores de los 10 clubes que integran la Liga Venadense, seleccionados tras un proceso que comenzó con 18 preconvocados y quedó finalmente en 12 representantes. “Es una tarea difícil porque todos los chicos tienen nivel, pero el grupo que se armó es muy bueno y con mucha amistad entre ellos”, destacó Guzmán.
El torneo se disputará del viernes al domingo con un formato de zonas. La Venadense debutará este viernes a las 20:30 ante Rafaela, para luego enfrentar a Santa Fe y Oeste Santafesino. Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a semifinales y finales que se jugarán el domingo, todas en la cancha de Centenario, con Ciudad de Venado como sede alterna.
“Son chicos de 14 y 15 años, con sueños y futuro, y la idea es representarnos de la mejor manera. Es un orgullo estar al frente y que nuestra asociación tenga esta oportunidad”, subrayó Guzmán, quien además resaltó que varios de los convocados ya participan en primera división de sus clubes.
Mientras tanto, el Tren Blanco de Sportsman, equipo que dirige Guzmán en la competencia local, volverá a jugar el próximo martes frente a Centenario, lo que muestra la intensa agenda de básquet que atraviesa la región este año.
Con un triunfo por 1-0 frente a Central Argentino, Juventud Unida de Santa Isabel logró el ascenso a la Primera División A de la Liga Venadense. El penal de Ivo Zamarini desató la fiesta en el Josefina S. de Rueda y marcó el regreso del club al lugar que sus hinchas sienten como propio.
