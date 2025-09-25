Avenged Sevenfold reprograma su show en Buenos Aires

La banda californiana Avenged Sevenfold anunció la reprogramación de su show en Argentina, originalmente previsto para este jueves 25 de septiembre en el Movistar Arena.



El motivo de la postergación responde a cuestiones de salud que afectaron al conjunto musical, según informaron los organizadores. La nueva fecha confirmada será el martes 30 de septiembre, en el mismo recinto.

Los tickets adquiridos, que ya habían agotado localidades, conservarán su validez para el día de la reprogramación. Aquellos fanáticos que no puedan concurrir podrán solicitar la devolución hasta este jueves 25 de septiembre a las 21 horas, a través de los canales oficiales de Fenix Entertainment.

Avenged Sevenfold regresa al país tras una década de ausencia para presentar su más reciente trabajo discográfico Life is But a Dream…, en un show que promete repasar también los clásicos de su trayectoria.