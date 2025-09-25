Fin del beneficio: se agotó el cupo para quitar retenciones

El Gobierno confirmó retenciones cero para la carne hasta octubre
La Casa Rosada ratificó que las exportaciones de carne bovina y aviar seguirán exentas de retenciones hasta el 31 de octubre, sin cupo de volumen.
ARCA confirmó que las exportaciones agropecuarias alcanzaron los u$s7.000 millones fijados por el decreto 682/2025. Desde ahora, las DJVE vuelven al esquema previo.Economía25/09/2025LORENA ACOSTA
El Gobierno anunció el cierre del beneficio de quita de retenciones para el sector agropecuario al haberse alcanzado el cupo tope de u$s7.000 millones. La novedad fue confirmada anoche por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Según el organismo, el límite se completó este miércoles 24 de septiembre, antes de la fecha prevista del 31 de octubre. A partir de este momento ya no se podrán registrar Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) amparadas por el decreto 682/2025, la norma que habilitó transitoriamente la eliminación de los Derechos de Exportación hasta cubrir ese monto.
En un comunicado, ARCA informó que “se ha dado de baja la opción de registración” bajo el beneficio del decreto vigente y precisó que las DJVE deberán inscribirse nuevamente con el esquema anterior a la medida. La decisión impacta en granos, subproductos y otros envíos del complejo agroexportador que venían aprovechando la ventana de alivio fiscal.
El objetivo oficial del cupo fue acelerar liquidaciones y dar previsibilidad al mercado externo en un período acotado. Cumplido el tope, el régimen extraordinario se desactiva de manera automática y rigen otra vez las condiciones previas.
El anuncio llega en plena campaña comercial y obliga a exportadores y productores a recalcular márgenes y cronogramas de embarque bajo las alícuotas habituales. Desde el Gobierno remarcan que la ventana cumplió su función de apuntalar el ingreso de divisas; el sector privado seguirá atento a posibles actualizaciones normativas hacia fin de año.
La Casa Rosada ratificó que las exportaciones de carne bovina y aviar seguirán exentas de retenciones hasta el 31 de octubre, sin cupo de volumen.
El organismo dará a conocer este jueves las cifras del primer semestre de 2025, con expectativas de una reducción que la ubique en torno al 30%.
El ministro de Economía destacó el anuncio del Tesoro estadounidense y habló de una “nueva era” para Argentina, tras confirmarse compra de bonos, swap de monedas y un préstamo stand by.
Tras la reunión entre Javier Milei y Donald Trump en Nueva York, los mercados reaccionaron con fuertes alzas en bonos y acciones, mientras el riesgo país bajó a su nivel más bajo en dos años.
El oficial se mantiene en $1.375, mientras bonos suben más de 3% y las acciones locales retroceden en las primeras operaciones.
Tras el freno legislativo a los decretos de reestructuración, el Ejecutivo designó nuevos responsables en organismos claves del agro y la industria.
El delantero del Barcelona fue elegido nuevamente como el mejor jugador sub-21 del mundo en la gala de France Football.
El accidente ocurrió a la altura de Carcarañá. El conductor resultó ileso y se trabajó en el lugar para contener el derrame de aceite y ordenar el tránsito.
Con un triunfo por 1-0 frente a Central Argentino, Juventud Unida de Santa Isabel logró el ascenso a la Primera División A de la Liga Venadense. El penal de Ivo Zamarini desató la fiesta en el Josefina S. de Rueda y marcó el regreso del club al lugar que sus hinchas sienten como propio.
Un evento con sabor, tradición y un mensaje de paz que promete duplicar la convocatoria del año pasado.
Desde las 21.30 en San Pablo, el Millonario buscará revertir el 1-2 de la ida ante el Verdão para seguir en la Copa Libertadores.
El ex Gran Hermano está internado en terapia intensiva tras un accidente de moto. Su expareja y su hermana pidieron una cadena de oración por su recuperación.
El técnico argentino llegó a un acuerdo de palabra y asumiría en los próximos días en reemplazo de Roger Machado. Firmaría contrato hasta 2026.
El asturiano dejó entrever que podría dejar la Fórmula 1 al cierre de 2026 si Aston Martin logra ser competitivo con la nueva reglamentación.