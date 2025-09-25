Fin del beneficio: se agotó el cupo para quitar retenciones

El Gobierno anunció el cierre del beneficio de quita de retenciones para el sector agropecuario al haberse alcanzado el cupo tope de u$s7.000 millones. La novedad fue confirmada anoche por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Según el organismo, el límite se completó este miércoles 24 de septiembre, antes de la fecha prevista del 31 de octubre. A partir de este momento ya no se podrán registrar Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) amparadas por el decreto 682/2025, la norma que habilitó transitoriamente la eliminación de los Derechos de Exportación hasta cubrir ese monto.

En un comunicado, ARCA informó que “se ha dado de baja la opción de registración” bajo el beneficio del decreto vigente y precisó que las DJVE deberán inscribirse nuevamente con el esquema anterior a la medida. La decisión impacta en granos, subproductos y otros envíos del complejo agroexportador que venían aprovechando la ventana de alivio fiscal.

El objetivo oficial del cupo fue acelerar liquidaciones y dar previsibilidad al mercado externo en un período acotado. Cumplido el tope, el régimen extraordinario se desactiva de manera automática y rigen otra vez las condiciones previas.

El anuncio llega en plena campaña comercial y obliga a exportadores y productores a recalcular márgenes y cronogramas de embarque bajo las alícuotas habituales. Desde el Gobierno remarcan que la ventana cumplió su función de apuntalar el ingreso de divisas; el sector privado seguirá atento a posibles actualizaciones normativas hacia fin de año.