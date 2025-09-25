River quedó eliminado de la Libertadores en Brasil ante Palmeiras

River Plate se despidió este miércoles de la Copa Libertadores 2025 tras caer 3-1 frente a Palmeiras en el Allianz Parque de São Paulo. El equipo de Marcelo Gallardo llegaba obligado a revertir el 2-1 sufrido en la ida en el Monumental.

La noche comenzó con esperanza: a los pocos minutos, Maximiliano Salas abrió el marcador y acercó al Millonario al milagro. Sin embargo, en el segundo tiempo el local impuso su jerarquía. Vitor Roque empató el partido y José Manuel “Flaco” López sentenció la serie con un doblete, el segundo tras un contragolpe en tiempo de descuento.

River terminó con diez jugadores por la expulsión de Marcos Acuña, que además cometió el penal del segundo tanto. Para completar la mala jornada, Juan Portillo salió lesionado.

Con el resultado global 5-2, Palmeiras accedió a las semifinales, donde enfrentará al ganador de Liga de Quito y San Pablo. River, en tanto, deberá reacomodar su calendario y apuntar sus fuerzas a los torneos locales.