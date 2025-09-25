River quedó eliminado de la Libertadores en Brasil ante Palmeiras

Fernando Alonso condiciona su retiro a la temporada 2026
El asturiano dejó entrever que podría dejar la Fórmula 1 al cierre de 2026 si Aston Martin logra ser competitivo con la nueva reglamentación.
El Millonario ganó ilusión con el gol de Maxi Salas, pero Palmeiras lo dio vuelta 3-1 en São Paulo y lo dejó afuera en cuartos de final.Deportes25/09/2025GASTON PAROLA
River Plate se despidió este miércoles de la Copa Libertadores 2025 tras caer 3-1 frente a Palmeiras en el Allianz Parque de São Paulo. El equipo de Marcelo Gallardo llegaba obligado a revertir el 2-1 sufrido en la ida en el Monumental.
La noche comenzó con esperanza: a los pocos minutos, Maximiliano Salas abrió el marcador y acercó al Millonario al milagro. Sin embargo, en el segundo tiempo el local impuso su jerarquía. Vitor Roque empató el partido y José Manuel “Flaco” López sentenció la serie con un doblete, el segundo tras un contragolpe en tiempo de descuento.
River terminó con diez jugadores por la expulsión de Marcos Acuña, que además cometió el penal del segundo tanto. Para completar la mala jornada, Juan Portillo salió lesionado.
Con el resultado global 5-2, Palmeiras accedió a las semifinales, donde enfrentará al ganador de Liga de Quito y San Pablo. River, en tanto, deberá reacomodar su calendario y apuntar sus fuerzas a los torneos locales.
El asturiano dejó entrever que podría dejar la Fórmula 1 al cierre de 2026 si Aston Martin logra ser competitivo con la nueva reglamentación.
La policía brasileña reprimió a los simpatizantes granates en el Maracaná, lo que demoró el inicio del segundo tiempo ante Fluminense por la Copa Sudamericana.
Los campeones del mundo volvieron al fútbol argentino y suman elogios, pero también críticas sobre un supuesto trato diferencial. Aguerre y Portilla alzaron la voz en la última semana.
El técnico argentino llegó a un acuerdo de palabra y asumiría en los próximos días en reemplazo de Roger Machado. Firmaría contrato hasta 2026.
Pablo Toviggino cuestionó al presidente por no asistir al encuentro con Gianni Infantino en Nueva York, donde se discutió el formato del Mundial 2030.
Desde las 21.30 en San Pablo, el Millonario buscará revertir el 1-2 de la ida ante el Verdão para seguir en la Copa Libertadores.
El delantero del Barcelona fue elegido nuevamente como el mejor jugador sub-21 del mundo en la gala de France Football.
El accidente ocurrió a la altura de Carcarañá. El conductor resultó ileso y se trabajó en el lugar para contener el derrame de aceite y ordenar el tránsito.
Con un triunfo por 1-0 frente a Central Argentino, Juventud Unida de Santa Isabel logró el ascenso a la Primera División A de la Liga Venadense. El penal de Ivo Zamarini desató la fiesta en el Josefina S. de Rueda y marcó el regreso del club al lugar que sus hinchas sienten como propio.
Un evento con sabor, tradición y un mensaje de paz que promete duplicar la convocatoria del año pasado.
Desde las 21.30 en San Pablo, el Millonario buscará revertir el 1-2 de la ida ante el Verdão para seguir en la Copa Libertadores.
El ex Gran Hermano está internado en terapia intensiva tras un accidente de moto. Su expareja y su hermana pidieron una cadena de oración por su recuperación.
El técnico argentino llegó a un acuerdo de palabra y asumiría en los próximos días en reemplazo de Roger Machado. Firmaría contrato hasta 2026.
El asturiano dejó entrever que podría dejar la Fórmula 1 al cierre de 2026 si Aston Martin logra ser competitivo con la nueva reglamentación.