Ratifican perpetua por el femicidio vinculado de Federico Landriel

Venado Tuerto: madre denunció a su hijo por marihuana
La mujer entregó a la policía una caja con 32 gramos de droga hallada en su casa. La Fiscalía dispuso la prohibición de contacto entre ambos.
Un tribunal confirmó la condena a Juan José Ángel Domínguez por el crimen cometido en 2020 en Santa Isabel. El fallo remarcó el carácter de femicidio vinculado.Policiales 25/09/2025SOFIA ZANOTTI
Un tribunal de segunda instancia ratificó la condena a prisión perpetua para Juan José Ángel Domínguez, de 41 años, como autor del femicidio vinculado de Federico Landriel, ocurrido en mayo de 2020 en Santa Isabel.
La decisión fue tomada de manera unánime por los camaristas Daniel José Curik (presidente), Juan Pablo Lavini Rosset y Gustavo Alfredo Salvador, quienes confirmaron lo dispuesto en el juicio oral realizado en diciembre del año pasado. La defensa de Domínguez había apelado, pero sus argumentos fueron rechazados.
La fiscal Rafaela Florit, quien representó al Ministerio Público de la Acusación, sostuvo que el crimen se dio en un contexto de violencia de género: “El condenado actuó con el fin de provocar sufrimiento a una mujer con la que había mantenido una relación de pareja, quien era a su vez la actual pareja de la víctima”.
El hecho ocurrió el 29 de mayo de 2020, cuando Landriel se dirigía a su trabajo en bicicleta. En calle Francia, en dirección a la ruta provincial 94, fue interceptado por Domínguez, quien le disparó en la cabeza. Una vecina encontró minutos después el cuerpo y dio aviso a las autoridades.
Durante la investigación, se comprobó que en los días previos al asesinato Domínguez había hostigado a su expareja, exigiéndole retomar la relación y amenazándola con frases como “si no era de él, no iba a ser de nadie”.
El tribunal remarcó que la conducta del acusado estuvo atravesada por “conceptos atávicos, misóginos y patriarcales” y que instrumentalizó la vida de Landriel para infligir dolor. La calificación fue por homicidio calificado por el uso de arma de fuego y femicidio vinculado, lo que derivó en la pena máxima prevista por el Código Penal.
En allanamientos simultáneos, la Policía Federal secuestró más de 800 pastillas de éxtasis, distintas drogas y dinero en efectivo. Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia Federal.
La Policía detuvo a una mujer de 27 años y secuestró un arma, drogas y dinero en un operativo ordenado por la Justicia.
La policía secuestró dos hierros afilados en un operativo de patrullaje y trasladó a dos jóvenes a la Comisaría 12ª. Uno de ellos, menor de edad, quedó imputado.
El operativo se concretó en Recreo, donde se secuestró un arma de fuego y celulares. Por su captura ofrecían una recompensa de $25 millones.
El sujeto fue sorprendido causando disturbios en pleno centro y llevaba los machetes en una mochila. La fiscal en turno dispuso la notificación por portación de arma blanca.
El delantero del Barcelona fue elegido nuevamente como el mejor jugador sub-21 del mundo en la gala de France Football.
El accidente ocurrió a la altura de Carcarañá. El conductor resultó ileso y se trabajó en el lugar para contener el derrame de aceite y ordenar el tránsito.
Con un triunfo por 1-0 frente a Central Argentino, Juventud Unida de Santa Isabel logró el ascenso a la Primera División A de la Liga Venadense. El penal de Ivo Zamarini desató la fiesta en el Josefina S. de Rueda y marcó el regreso del club al lugar que sus hinchas sienten como propio.
Un evento con sabor, tradición y un mensaje de paz que promete duplicar la convocatoria del año pasado.
El vehículo fue encontrado en Florencio Varela, cerca de una vivienda con rastros de sangre. Las tres jóvenes están desaparecidas desde el viernes en Ciudad Evita.
Desde las 21.30 en San Pablo, el Millonario buscará revertir el 1-2 de la ida ante el Verdão para seguir en la Copa Libertadores.
El ex Gran Hermano está internado en terapia intensiva tras un accidente de moto. Su expareja y su hermana pidieron una cadena de oración por su recuperación.
El técnico argentino llegó a un acuerdo de palabra y asumiría en los próximos días en reemplazo de Roger Machado. Firmaría contrato hasta 2026.