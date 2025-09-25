Ratifican perpetua por el femicidio vinculado de Federico Landriel

Un tribunal de segunda instancia ratificó la condena a prisión perpetua para Juan José Ángel Domínguez, de 41 años, como autor del femicidio vinculado de Federico Landriel, ocurrido en mayo de 2020 en Santa Isabel.

La decisión fue tomada de manera unánime por los camaristas Daniel José Curik (presidente), Juan Pablo Lavini Rosset y Gustavo Alfredo Salvador, quienes confirmaron lo dispuesto en el juicio oral realizado en diciembre del año pasado. La defensa de Domínguez había apelado, pero sus argumentos fueron rechazados.

La fiscal Rafaela Florit, quien representó al Ministerio Público de la Acusación, sostuvo que el crimen se dio en un contexto de violencia de género: “El condenado actuó con el fin de provocar sufrimiento a una mujer con la que había mantenido una relación de pareja, quien era a su vez la actual pareja de la víctima”.

El hecho ocurrió el 29 de mayo de 2020, cuando Landriel se dirigía a su trabajo en bicicleta. En calle Francia, en dirección a la ruta provincial 94, fue interceptado por Domínguez, quien le disparó en la cabeza. Una vecina encontró minutos después el cuerpo y dio aviso a las autoridades.

Durante la investigación, se comprobó que en los días previos al asesinato Domínguez había hostigado a su expareja, exigiéndole retomar la relación y amenazándola con frases como “si no era de él, no iba a ser de nadie”.

El tribunal remarcó que la conducta del acusado estuvo atravesada por “conceptos atávicos, misóginos y patriarcales” y que instrumentalizó la vida de Landriel para infligir dolor. La calificación fue por homicidio calificado por el uso de arma de fuego y femicidio vinculado, lo que derivó en la pena máxima prevista por el Código Penal.