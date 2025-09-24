Liga Venadense: resultados, tabla y próxima fecha

La Liga Venadense de Fútbol completó este martes la 26ª fecha de la Primera División “A” con partidos que mantuvieron en vilo a la región.

En Sancti Spíritu, el local se impuso 3-2 sobre Studebaker en un duelo vibrante que, pese a la derrota, no impidió que el equipo de Villa Cañás siga como líder del campeonato con 53 puntos. En Hughes, el FBC y Teodelina FBC protagonizaron un empate 2-2 que dejó a los visitantes en la cuarta posición con 43 unidades.

Por su parte, Centenario cayó 1-2 ante Peñarol, mientras que en Venado Tuerto Juventud Pueyrredón igualó 1-1 frente a Belgrano de Sancti Spíritu.

En la Primera División “B”, Zona Repechaje, Sportivo María Teresa fue goleado 0-5 por Sportivo Ben Hur, que se acomoda en el grupo.

Con estos resultados, Studebaker sigue en lo más alto de la tabla con 53 puntos, seguido de cerca por Unión y Cultura con 49. Detrás se ubican Juventud Pueyrredón (44), Teodelina FBC (43) y Jorge Newbery de Venado Tuerto (41), lo que anticipa una recta final apasionante en la pelea por los primeros puestos.

La próxima jornada, la número 27 de la Primera “A”, se disputará el domingo 28 de septiembre a las 15.30. Los cruces destacados serán Teodelina FBC vs. Juventud Pueyrredón y Unión y Cultura vs. Sportivo Carmelense, además de partidos que definirán posiciones en la mitad y el fondo de la tabla.

En la Primera “B” se jugará la sexta y última fecha de la Zona Campeonato, con Sportivo Avellaneda enfrentando a Deportivo San Jorge y Jorge Newbery de Rufino midiéndose ante San Martín. En la Zona Repechaje, los choques serán Sacachispa vs. Deportivo Chapuy y Náutico Melincué vs. PEF Matienzo.

Finalmente, quedó confirmada la gran final de la Copa de la Liga: el miércoles 1 de octubre, a las 21 horas, en la cancha de Unión y Cultura de Murphy, se enfrentarán Jorge Newbery de Venado Tuerto y Studebaker de Villa Cañás, en un clásico moderno que promete una gran convocatoria.