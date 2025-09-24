Bonos argentinos suben y el riesgo país roza los 1.000 puntos

Los bonos en dólares de la Argentina registraron este martes una fuerte suba de hasta 7%, lo que permitió que el riesgo país perforara de manera momentánea los 1.000 puntos básicos, su nivel más bajo en más de dos años.

El repunte se produjo tras el encuentro entre el presidente Javier Milei y su par estadounidense Donald Trump en Nueva York, donde se habló de un eventual auxilio financiero del Tesoro norteamericano para enfrentar los próximos vencimientos de deuda.

Entre los títulos soberanos, las mayores subas correspondieron al Bonar 2029 (+6,8%), Bonar 2030 (+6,3%) y Global 2029 (+6,1%). En paralelo, el indicador de riesgo país elaborado por J.P. Morgan retrocedió 6,1% y cerró en 1.023 puntos básicos, aunque durante la jornada llegó a colocarse por debajo de los 1.000.

En la Bolsa porteña, el índice S&P Merval avanzó 0,2% y medido en dólares se acercó a los 1.300 puntos. Metrogas (+12,2%), BYMA (+8%) y Transener (+6,9%) lideraron las subas, mientras que Loma Negra (-4,4%), Supervielle (-3,6%) y Cresud (-2,9%) se destacaron entre las bajas.

En Wall Street, los ADRs argentinos mostraron resultados mixtos, con avances para Edenor (+2,6%), Banco BBVA (+2,4%), YPF (+2%) y Central Puerto (+2%).

El respaldo político y económico expresado por Trump se da en un contexto de elevada presión financiera para la Argentina, que debe afrontar vencimientos por más de 27.500 millones de dólares hasta fines de 2026.