Graves incidentes con hinchas de Lanús en Brasil

Fernando Alonso condiciona su retiro a la temporada 2026
El asturiano dejó entrever que podría dejar la Fórmula 1 al cierre de 2026 si Aston Martin logra ser competitivo con la nueva reglamentación.
La policía brasileña reprimió a los simpatizantes granates en el Maracaná, lo que demoró el inicio del segundo tiempo ante Fluminense por la Copa Sudamericana.Deportes24/09/2025GASTON PAROLA
Lanús logró la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana tras empatar 1-1 con Fluminense en Río de Janeiro. Sin embargo, el resultado deportivo quedó en segundo plano por los graves incidentes que se registraron en las tribunas del estadio Maracaná.
Durante el entretiempo, la policía brasileña y personal de seguridad privada arremetieron contra los hinchas visitantes. Según testigos y registros difundidos en redes sociales, se utilizaron gases lacrimógenos, balas de goma y golpes con bastones, generando caos en el anillo interno y luego en las gradas donde se ubicaban los simpatizantes argentinos.
Los jugadores de Lanús expresaron su preocupación al árbitro y señalaron que no estaban dadas las condiciones para reanudar el juego. La segunda etapa se demoró varios minutos hasta que la situación fue parcialmente controlada.
Estos episodios se suman a otros recientes, como los vividos por los hinchas de Godoy Cruz en Belo Horizonte frente a Atlético Mineiro y los recordados incidentes en 2023 con la Selección Argentina en el mismo Maracaná, cuando Emiliano “Dibu” Martínez intervino para frenar un golpe policial contra un aficionado.
El club argentino aún no emitió un comunicado oficial, pero se espera que la CONMEBOL tome nota de lo sucedido en el marco de un certamen internacional.
