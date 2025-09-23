El hermano de Hamilton sufrió un accidente en Silverstone

Fernando Alonso condiciona su retiro a la temporada 2026
El asturiano dejó entrever que podría dejar la Fórmula 1 al cierre de 2026 si Aston Martin logra ser competitivo con la nueva reglamentación.
Nicolas Hamilton vivió un momento de tensión en el BTCC cuando su auto se incendió en plena carrera. Pese al impacto, salió ileso.Deportes23/09/2025GASTON PAROLA
Dos días después del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, en el que Lewis Hamilton finalizó en el octavo puesto, el apellido volvió a resonar en el automovilismo por un hecho preocupante. Su hermano Nicolas protagonizó un grave accidente en Silverstone, durante una fecha del Campeonato Británico de Turismos (BTCC).
El incidente ocurrió en la vuelta 17 de 24, cuando el Cupra León del equipo Un-Limited Motorsport comenzó a largar humo, se detuvo sobre la recta de Wellington y, de inmediato, se prendió fuego. El piloto británico de 33 años, que compite con parálisis cerebral, logró salir rápidamente del vehículo y resultó ileso. La competencia se reanudó tras la intervención del coche de seguridad.
"Fue un momento muy decepcionante y aterrador para mí, mi familia y mis amigos. Estuve sorprendentemente tranquilo, intentando evitar que el coche sufriera más daños y manteniéndome a salvo. Estoy orgulloso de cómo manejé la situación", expresó Hamilton en sus redes sociales.
El corredor, que ocupa el anteúltimo lugar de la clasificación general sin puntos, puso en duda su continuidad para la última fecha de la temporada en Brands Hatch: "No sé si podré correr la ronda final, pero quiero agradecer a todos por el apoyo incondicional este año".
Nicolas había regresado al BTCC tras dos temporadas de ausencia y, pese a los resultados, destacó sentirse en su mejor nivel de manejo dentro de la categoría.
El asturiano dejó entrever que podría dejar la Fórmula 1 al cierre de 2026 si Aston Martin logra ser competitivo con la nueva reglamentación.
La policía brasileña reprimió a los simpatizantes granates en el Maracaná, lo que demoró el inicio del segundo tiempo ante Fluminense por la Copa Sudamericana.
Los campeones del mundo volvieron al fútbol argentino y suman elogios, pero también críticas sobre un supuesto trato diferencial. Aguerre y Portilla alzaron la voz en la última semana.
El técnico argentino llegó a un acuerdo de palabra y asumiría en los próximos días en reemplazo de Roger Machado. Firmaría contrato hasta 2026.
Pablo Toviggino cuestionó al presidente por no asistir al encuentro con Gianni Infantino en Nueva York, donde se discutió el formato del Mundial 2030.
Desde las 21.30 en San Pablo, el Millonario buscará revertir el 1-2 de la ida ante el Verdão para seguir en la Copa Libertadores.
El delantero del Barcelona fue elegido nuevamente como el mejor jugador sub-21 del mundo en la gala de France Football.
La Academia parte con ventaja tras el 1-0 en Liniers y buscará sellar su pase en un Cilindro sin público visitante. El Fortín, con bajas sensibles, llega motivado y sueña con la remontada.
Cristian Jakas, ingeniero mecatrónico de 26 años, diseñó un prototipo de ala fija capaz de identificar focos de incendio y realizar tareas de monitoreo rural y topografía.
Catorce jugadores de seis clubes de la región integran la nómina que se prepara para disputar el torneo provincial en Venado Tuerto bajo la conducción de Enzo Guzmán.
La mujer entregó a la policía una caja con 32 gramos de droga hallada en su casa. La Fiscalía dispuso la prohibición de contacto entre ambos.
Donald Trump manifestó su apoyo total a la reelección presidencial de Javier Milei durante la Asamblea General de la ONU. Elogió su gestión económica y aseguró que tiene “mi completo y total respaldo para la reelección”.
El ex gobernador de Tucumán cumplirá la condena a 16 años de cárcel por abuso sexual agravado tras el rechazo de la Corte Suprema a su último recurso.
Un motociclista resultó con lesiones de consideración tras un siniestro vial en la intersección de calle 56 y avenida 59. Fue derivado al Hospital Gutiérrez de Venado Tuerto.