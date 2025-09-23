El hermano de Hamilton sufrió un accidente en Silverstone

Dos días después del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, en el que Lewis Hamilton finalizó en el octavo puesto, el apellido volvió a resonar en el automovilismo por un hecho preocupante. Su hermano Nicolas protagonizó un grave accidente en Silverstone, durante una fecha del Campeonato Británico de Turismos (BTCC).

El incidente ocurrió en la vuelta 17 de 24, cuando el Cupra León del equipo Un-Limited Motorsport comenzó a largar humo, se detuvo sobre la recta de Wellington y, de inmediato, se prendió fuego. El piloto británico de 33 años, que compite con parálisis cerebral, logró salir rápidamente del vehículo y resultó ileso. La competencia se reanudó tras la intervención del coche de seguridad.

"Fue un momento muy decepcionante y aterrador para mí, mi familia y mis amigos. Estuve sorprendentemente tranquilo, intentando evitar que el coche sufriera más daños y manteniéndome a salvo. Estoy orgulloso de cómo manejé la situación", expresó Hamilton en sus redes sociales.

El corredor, que ocupa el anteúltimo lugar de la clasificación general sin puntos, puso en duda su continuidad para la última fecha de la temporada en Brands Hatch: "No sé si podré correr la ronda final, pero quiero agradecer a todos por el apoyo incondicional este año".

Nicolas había regresado al BTCC tras dos temporadas de ausencia y, pese a los resultados, destacó sentirse en su mejor nivel de manejo dentro de la categoría.