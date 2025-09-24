Durísimo cruce de la AFA con Milei por faltar a reunión clave

La ausencia de Javier Milei en la reunión encabezada por Gianni Infantino en Nueva York desató un fuerte malestar en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El tesorero Pablo Toviggino, mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia, lanzó duros mensajes en redes sociales contra el mandatario nacional.

En el cónclave participaron la Conmebol, los presidentes de federaciones y los jefes de Estado de Uruguay y Paraguay. Allí se puso sobre la mesa una propuesta inédita: que Argentina juegue toda la fase de grupos del Mundial 2030 en condición de local, además de la posibilidad de ampliar a 64 el número de selecciones participantes.

El único ausente fue el presidente argentino, quien horas antes se había reunido con Donald Trump en la Asamblea General de la ONU. “Un Gobierno y un Presidente que odian lo popular, odian al fútbol. Hoy Milei le dio la espalda a la iniciativa más importante de la historia del fútbol sudamericano”, escribió Toviggino.

El dirigente fue más allá y vinculó el faltazo con la coyuntura política: “No fue Milei, no fue el canciller, no fue nadie. Quizá como en FIFA la regla del 3% no funciona, el tema no interesa. Un gobierno que detesta el Carnaval del Fútbol”.

Mientras tanto, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, celebró el avance en las negociaciones con la FIFA y prometió “buenas noticias que impactarán al mundo”. Tapia, por su parte, subrayó el valor histórico de la candidatura sudamericana para el Mundial del Centenario.

En contraposición, la UEFA, a través de su titular Aleksandar Ceferin, manifestó su rechazo a la iniciativa, mientras que Arabia Saudita ya ofreció respaldo en caso de que el proyecto prospere.