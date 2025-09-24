Durísimo cruce de la AFA con Milei por faltar a reunión clave

Fernando Alonso condiciona su retiro a la temporada 2026
El asturiano dejó entrever que podría dejar la Fórmula 1 al cierre de 2026 si Aston Martin logra ser competitivo con la nueva reglamentación.
Pablo Toviggino cuestionó al presidente por no asistir al encuentro con Gianni Infantino en Nueva York, donde se discutió el formato del Mundial 2030.Deportes24/09/2025GASTON PAROLA
La ausencia de Javier Milei en la reunión encabezada por Gianni Infantino en Nueva York desató un fuerte malestar en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El tesorero Pablo Toviggino, mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia, lanzó duros mensajes en redes sociales contra el mandatario nacional.
En el cónclave participaron la Conmebol, los presidentes de federaciones y los jefes de Estado de Uruguay y Paraguay. Allí se puso sobre la mesa una propuesta inédita: que Argentina juegue toda la fase de grupos del Mundial 2030 en condición de local, además de la posibilidad de ampliar a 64 el número de selecciones participantes.
El único ausente fue el presidente argentino, quien horas antes se había reunido con Donald Trump en la Asamblea General de la ONU. “Un Gobierno y un Presidente que odian lo popular, odian al fútbol. Hoy Milei le dio la espalda a la iniciativa más importante de la historia del fútbol sudamericano”, escribió Toviggino.
El dirigente fue más allá y vinculó el faltazo con la coyuntura política: “No fue Milei, no fue el canciller, no fue nadie. Quizá como en FIFA la regla del 3% no funciona, el tema no interesa. Un gobierno que detesta el Carnaval del Fútbol”.
Mientras tanto, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, celebró el avance en las negociaciones con la FIFA y prometió “buenas noticias que impactarán al mundo”. Tapia, por su parte, subrayó el valor histórico de la candidatura sudamericana para el Mundial del Centenario.
En contraposición, la UEFA, a través de su titular Aleksandar Ceferin, manifestó su rechazo a la iniciativa, mientras que Arabia Saudita ya ofreció respaldo en caso de que el proyecto prospere.
El asturiano dejó entrever que podría dejar la Fórmula 1 al cierre de 2026 si Aston Martin logra ser competitivo con la nueva reglamentación.
La policía brasileña reprimió a los simpatizantes granates en el Maracaná, lo que demoró el inicio del segundo tiempo ante Fluminense por la Copa Sudamericana.
Los campeones del mundo volvieron al fútbol argentino y suman elogios, pero también críticas sobre un supuesto trato diferencial. Aguerre y Portilla alzaron la voz en la última semana.
El técnico argentino llegó a un acuerdo de palabra y asumiría en los próximos días en reemplazo de Roger Machado. Firmaría contrato hasta 2026.
Desde las 21.30 en San Pablo, el Millonario buscará revertir el 1-2 de la ida ante el Verdão para seguir en la Copa Libertadores.
El argentino marcó su primer gol en la goleada 4-1 ante Levante y se convirtió en el cuarto futbolista más joven en anotar con el Merengue en LaLiga.
El delantero del Barcelona fue elegido nuevamente como el mejor jugador sub-21 del mundo en la gala de France Football.
La Academia parte con ventaja tras el 1-0 en Liniers y buscará sellar su pase en un Cilindro sin público visitante. El Fortín, con bajas sensibles, llega motivado y sueña con la remontada.
Cristian Jakas, ingeniero mecatrónico de 26 años, diseñó un prototipo de ala fija capaz de identificar focos de incendio y realizar tareas de monitoreo rural y topografía.
Catorce jugadores de seis clubes de la región integran la nómina que se prepara para disputar el torneo provincial en Venado Tuerto bajo la conducción de Enzo Guzmán.
La mujer entregó a la policía una caja con 32 gramos de droga hallada en su casa. La Fiscalía dispuso la prohibición de contacto entre ambos.
Donald Trump manifestó su apoyo total a la reelección presidencial de Javier Milei durante la Asamblea General de la ONU. Elogió su gestión económica y aseguró que tiene “mi completo y total respaldo para la reelección”.
El ex gobernador de Tucumán cumplirá la condena a 16 años de cárcel por abuso sexual agravado tras el rechazo de la Corte Suprema a su último recurso.
Un motociclista resultó con lesiones de consideración tras un siniestro vial en la intersección de calle 56 y avenida 59. Fue derivado al Hospital Gutiérrez de Venado Tuerto.