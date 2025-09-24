Di María y Paredes, en la mira por el “cuidado especial” de los árbitros

El regreso de Ángel Di María a Rosario Central y de Leandro Paredes a Boca significó un impacto fuerte para el fútbol argentino. Dos campeones del mundo que eligieron volver al país en la recta final de sus carreras, jerarquizando la Liga Profesional y despertando admiración entre hinchas y rivales. Sin embargo, su presencia también abrió un debate: ¿los árbitros los cuidan más que al resto?

En los últimos días, esa sensación se tradujo en declaraciones públicas. Alan Aguerre, arquero de Central Córdoba, se refirió a su cruce con Paredes en el duelo ante Boca: “Tiene algún cuidado especial, no te lo voy a negar. Lo amonestaron mucho después de lo que correspondía”. En el mismo tono, Juan Portilla, defensor de Talleres, opinó sobre el trato hacia Di María: “Sabemos la calidad, de los mejores del mundo en su momento, pero quizá los árbitros quieren protegerlo un poco más. En algunas jugadas no es necesario que piten cuando no es falta”.

Más allá de las percepciones de los jugadores, los números permiten poner el tema bajo la lupa. Según datos de Sofascore, Di María es uno de los futbolistas que más infracciones recibe en el torneo, con un promedio de 3,6 por partido, mientras que Paredes se ubica en 2,6. Esto puede explicarse por las funciones distintas que cumplen en el campo: Fideo como atacante expuesto a marcas duras y el volante de Boca como mediocampista de recuperación.

Curiosamente, Di María no solo es víctima de faltas, sino también protagonista: promedia 1,1 infracciones cometidas por partido, frente a las 0,8 de Paredes. En cuanto a sanciones, tampoco se observa un blindaje especial: el rosarino ya fue amonestado en cuatro ocasiones, mientras que el ex Juventus acumula dos amarillas.

El propio Di María, tras el empate entre Central y Talleres, mostró su enojo por un gol anulado y lanzó una frase que refleja la paradoja: “Después dicen que nos ayudan”. Un comentario que expone cómo, aun siendo figuras consagradas, también pueden sentirse perjudicados por decisiones arbitrales.

El trasfondo es claro: Di María y Paredes son símbolos del seleccionado campeón del mundo en 2022 y referentes indiscutidos del fútbol argentino. Su prestigio genera respeto y quizá cierta cautela de los árbitros al momento de sancionar. Pero, entre estadísticas y percepciones, la discusión se mantiene abierta. ¿Se trata de un cuidado excesivo hacia los campeones o de quejas propias de la intensidad del torneo local?