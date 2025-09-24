Palmeiras y River se juegan el pase a semifinales

La Copa Libertadores 2025 define esta noche otro semifinalista. Desde las 21.30, en el Allianz Parque de San Pablo, Palmeiras recibirá a River Plate por la vuelta de los cuartos de final. La ida en el Monumental fue 2-1 para los brasileños, que llegan con ventaja mínima a este encuentro decisivo.

El árbitro del partido será el uruguayo Andrés Matonte y el ganador enfrentará en semifinales al vencedor de la serie entre Liga de Quito y San Pablo (2-0 a favor de los ecuatorianos).

Marcelo Gallardo analiza modificar el esquema de River, dejando atrás la línea de cinco defensores para reforzar el mediocampo. Entre las novedades, se destacan la recuperación de Lautaro Rivero, que acompañará a Lucas Martínez Quarta en la zaga, y el regreso de Giuliano Galoppo tras cumplir suspensión. En ofensiva, Maximiliano Salas será titular, mientras que Juan Fernando Quintero, Ignacio Fernández o Facundo Colidio pelean por un lugar.

Por el lado de Palmeiras, Abel Ferreira repetiría el once de la ida, aunque espera por la recuperación de Khellven. En caso de no llegar, el argentino Agustín Giay ocuparía su lugar en el lateral derecho.

Probables formaciones:

Palmeiras: Weverton; Giay o Khellven, Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista; Andreas Pereira, José Manuel López, Felipe Anderson; Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Quintero o Fernández o Colidio; Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Datos del partido:

Hora: 21.30

Estadio: Allianz Parque (San Pablo)

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

TV: FOX Sports, Telefe y Disney+



