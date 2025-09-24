Lanús hizo historia en el Maracaná y está en semifinales

Lanús logró un resultado histórico en el mítico Maracaná de Río de Janeiro. El equipo argentino empató 1-1 con Fluminense y, gracias a la ventaja obtenida en la ida, se quedó con la serie por 2-1, clasificando a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

El partido comenzó con un golpe anímico para el conjunto local, cuando Agustín Canobbio abrió el marcador y emparejó la llave. Sin embargo, el Granate reaccionó rápido y encontró el empate a través de Dylan Aquino, que anotó un gol clave para sellar el pase.

El desarrollo del juego estuvo marcado por la tensión en las tribunas. Durante el entretiempo, la policía brasileña reprimió a los hinchas de Lanús con gases lacrimógenos y golpes, lo que obligó a demorar el reinicio por más de media hora.

Con este resultado, Lanús, campeón de la Sudamericana en 2013 y subcampeón en 2020, alcanza su segunda semifinal consecutiva, tras haber llegado a la misma instancia en 2024. Su próximo rival saldrá del cruce entre Alianza Lima y Universidad de Chile.