Lanús hizo historia en el Maracaná y está en semifinales

Romina Scoglia, la argentina que corre 246 km en Grecia
La fondista de Zárate participa en el mítico Spartathlon, una ultramaratón de 246 kilómetros entre Atenas y Esparta que debe completarse en 36 horas sin detenerse.
El Granate empató 1-1 con Fluminense en Río y avanzó a semifinales de la Copa Sudamericana gracias al 2-1 global. Hubo incidentes con la policía en la tribuna.Deportes24/09/2025GASTON PAROLA
Lanús logró un resultado histórico en el mítico Maracaná de Río de Janeiro. El equipo argentino empató 1-1 con Fluminense y, gracias a la ventaja obtenida en la ida, se quedó con la serie por 2-1, clasificando a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.
El partido comenzó con un golpe anímico para el conjunto local, cuando Agustín Canobbio abrió el marcador y emparejó la llave. Sin embargo, el Granate reaccionó rápido y encontró el empate a través de Dylan Aquino, que anotó un gol clave para sellar el pase.
El desarrollo del juego estuvo marcado por la tensión en las tribunas. Durante el entretiempo, la policía brasileña reprimió a los hinchas de Lanús con gases lacrimógenos y golpes, lo que obligó a demorar el reinicio por más de media hora.
Con este resultado, Lanús, campeón de la Sudamericana en 2013 y subcampeón en 2020, alcanza su segunda semifinal consecutiva, tras haber llegado a la misma instancia en 2024. Su próximo rival saldrá del cruce entre Alianza Lima y Universidad de Chile.
Maple, Zayu y Clutch representarán a Canadá, México y Estados Unidos en la primera Copa del Mundo con tres anfitriones y 48 selecciones.
El piloto francés elogió el rendimiento del argentino y lo señaló como candidato a ocupar la segunda butaca del equipo, decisión que dependerá de Flavio Briatore.
La ONU pidió revisar la participación de equipos israelíes por la guerra en Gaza. La medida afectaría desde la Europa League hasta las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.
Racing será el único representante argentino en la penúltima instancia del torneo continental. Palmeiras, Flamengo y Liga de Quito completan el cuadro de semifinalistas.
El DT de Liga de Quito celebró la clasificación a semifinales de la Copa Libertadores tras eliminar a Sao Paulo y destacó el corazón y la historia del club ecuatoriano.
El delantero del Barcelona fue elegido nuevamente como el mejor jugador sub-21 del mundo en la gala de France Football.
Con el respaldo de Maximiliano Pullaro, presentaron a Gisela Scaglia y Pablo Farías como referentes de la nueva fuerza política.
El ministro de Seguridad bonaerense aseguró que las torturas a Morena, Brenda y Lara fueron emitidas en un grupo cerrado de la red social. El autor es un narco peruano radicado en la Villa 1-11-14.
El organismo dará a conocer este jueves las cifras del primer semestre de 2025, con expectativas de una reducción que la ubique en torno al 30%.
Un hombre con dos pedidos de captura, uno por abigeato, fue detenido en una vivienda de Villa Cañás tras un operativo policial ordenado por la Fiscalía.
La segunda fecha del torneo continental tendrá nueve encuentros este jueves, con acción en distintos estadios de Europa.
El Pincha está obligado a ganar tras el 2-1 en la ida para meterse en semifinales de la Copa Libertadores, donde ya espera Racing.
El Jardín San José de Villa Cañás realiza su proyecto “un plantín por un alimento” con apoyo municipal. Lo recaudado será destinado a Cáritas Parroquial.