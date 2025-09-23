Cae el dólar y baja el Riesgo País a 1000 puntos

Gobierno oficializó nuevas autoridades en el INTA, INASE e INV
Tras el freno legislativo a los decretos de reestructuración, el Ejecutivo designó nuevos responsables en organismos claves del agro y la industria.
El oficial se mantiene en $1.375, mientras bonos suben más de 3% y las acciones locales retroceden en las primeras operaciones.Economía23 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
La jornada financiera de este martes 23 de septiembre muestra una nueva caída del dólar y un repunte de los bonos soberanos, lo que provocó un descenso del Riesgo País hasta la zona de los 1000 puntos básicos.
En el Banco Nación, el dólar oficial cotiza a $1.325 para la compra y $1.375 para la venta, mientras que el mayorista se ubica en $1.330 y $1.365 respectivamente. En el promedio de bancos para minoristas, la divisa opera en $1.383 y $1.438.
En el mercado bursátil, el dólar MEP baja a $1.367 y el Contado con Liquidación a $1.373, en tanto que el “blue” se ofrece a $1.400 para la compra y $1.430 para la venta.
Los bonos de la deuda pública registran subas superiores al 3%, impulsando la caída del Riesgo País. En contraposición, el índice MERVAL retrocede un 2,5% en las primeras operaciones del día.
En Wall Street, los ADRs de empresas argentinas operan con tendencia mixta, reflejando un escenario dispar en el mercado internacional.
Tras el respaldo de Estados Unidos, los mercados argentinos reaccionaron con fuerte optimismo: el dólar financiero retrocede hasta 9% y los bonos saltan más de 18%.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que “todas las opciones están sobre la mesa” para estabilizar la economía argentina y destacó las reformas del gobierno de Javier Milei.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que su país “hará lo necesario” para respaldar al Gobierno de Javier Milei en medio de la tensión cambiaria.
La medida fue anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni y busca incentivar la liquidación del agro para reforzar el ingreso de dólares en medio de la tensión cambiaria.
El Presidente y Caputo postergaron para el martes su encuentro con Georgieva. Argentina intenta cerrar un préstamo clave con Estados Unidos para cubrir vencimientos de deuda.
La cantante colombiana arrasó en la venta de tickets y ya abrió la venta general para su concierto del 11 de diciembre en el estadio porteño.
El gobernador bonaerense desmintió al ministro de Economía y aseguró que no existe ningún impuesto nuevo sobre billeteras virtuales en la provincia de Buenos Aires.
Con el inicio de la campaña electoral, la provincia de Santa Fe ya tiene en carrera 16 listas que disputarán en octubre las nueve bancas de Diputados nacionales que se renuevan este año.
La escudería reconoció que “las últimas carreras serán difíciles” y ya pone el foco en 2026. El argentino volvió a quedar lejos en Bakú y la incertidumbre crece sobre el presente del equipo.