Cae el dólar y baja el Riesgo País a 1000 puntos

El oficial se mantiene en $1.375, mientras bonos suben más de 3% y las acciones locales retroceden en las primeras operaciones.

23 de septiembre de 2025
La jornada financiera de este martes 23 de septiembre muestra una nueva caída del dólar y un repunte de los bonos soberanos, lo que provocó un descenso del Riesgo País hasta la zona de los 1000 puntos básicos.

En el Banco Nación, el dólar oficial cotiza a $1.325 para la compra y $1.375 para la venta, mientras que el mayorista se ubica en $1.330 y $1.365 respectivamente. En el promedio de bancos para minoristas, la divisa opera en $1.383 y $1.438.

En el mercado bursátil, el dólar MEP baja a $1.367 y el Contado con Liquidación a $1.373, en tanto que el “blue” se ofrece a $1.400 para la compra y $1.430 para la venta.

Los bonos de la deuda pública registran subas superiores al 3%, impulsando la caída del Riesgo País. En contraposición, el índice MERVAL retrocede un 2,5% en las primeras operaciones del día.

En Wall Street, los ADRs de empresas argentinas operan con tendencia mixta, reflejando un escenario dispar en el mercado internacional.

