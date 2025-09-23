La Venadense presentó su preselección U15 para el Interasociaciones

La Asociación Venadense de Básquet (AVB) confirmó la lista de 14 jugadores que conforman la preselección U15 masculina de cara al Torneo Interasociaciones, que se disputará del 25 al 27 de septiembre en Venado Tuerto. Los encuentros tendrán como sedes a Centenario y Club Ciudad, donde se medirán las selecciones más competitivas de la provincia.

El plantel, integrado por representantes de seis instituciones de la región, refleja el trabajo de formación que la AVB desarrolla en los clubes locales. Los convocados son:

Atlético Elortondo: Mateo Montoli.

Olimpia BBC: Bautista Podio, Felipe López Jordán y Nicolás Rabolini.

Firmat FBC: Luis López y Luciano Turrini.

Centenario (Venado Tuerto): Enrique Villegas y Lautaro Barucco.

Club Ciudad (Venado Tuerto): Juan Ignacio Anido y Lautaro Palau.

Sportsman (Villa Cañás): Juan Franco Regnicoli, Santiago Martínez, Santiago De Inocenti y Santino Pujol.

La conducción técnica estará a cargo del joven entrenador de Sportsman, Enzo Guzmán, acompañado por Matías Cudos como asistente y Juan Andrés García en la preparación física.

Con Venado Tuerto como sede, la Venadense asumirá el doble desafío de ser anfitriona y protagonista en un torneo que reúne a las principales selecciones de Santa Fe y que promete mostrar a las futuras promesas del básquet provincial.