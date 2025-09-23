La Venadense presentó su preselección U15 para el Interasociaciones

Cronograma de partidos pendientes en la Liga Venadense
Este martes se jugarán encuentros reprogramados en distintas canchas de la región.
Catorce jugadores de seis clubes de la región integran la nómina que se prepara para disputar el torneo provincial en Venado Tuerto bajo la conducción de Enzo Guzmán.
La Asociación Venadense de Básquet (AVB) confirmó la lista de 14 jugadores que conforman la preselección U15 masculina de cara al Torneo Interasociaciones, que se disputará del 25 al 27 de septiembre en Venado Tuerto. Los encuentros tendrán como sedes a Centenario y Club Ciudad, donde se medirán las selecciones más competitivas de la provincia.
El plantel, integrado por representantes de seis instituciones de la región, refleja el trabajo de formación que la AVB desarrolla en los clubes locales. Los convocados son:
La conducción técnica estará a cargo del joven entrenador de Sportsman, Enzo Guzmán, acompañado por Matías Cudos como asistente y Juan Andrés García en la preparación física.
Con Venado Tuerto como sede, la Venadense asumirá el doble desafío de ser anfitriona y protagonista en un torneo que reúne a las principales selecciones de Santa Fe y que promete mostrar a las futuras promesas del básquet provincial.
La “Furia Verde” ganó 1 a 0 con gol de Ivo Zamarini de penal y logró volver a la máxima categoría tras un año en la B.
El Verde derrotó 3-1 a Juventud Pueyrredón en su cancha, mantuvo el invicto y continúa como único líder del campeonato.
El seleccionado de la Unión del Centro venció 5 a 1 a la Asociación del Oeste y finalizó en el 7° puesto del Campeonato Argentino Sub 14.
Se jugaron diez partidos de la revancha en Primera “A” y trece en Primera “B”, correspondientes a la fecha del fin de semana.
