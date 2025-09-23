El cuadro robado por nazis llegó a Tribunales

El cuadro Retrato de Dama, atribuido al pintor italiano Giuseppe Ghislandi y robado por el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial, fue trasladado este lunes al Palacio de Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires. La obra, desaparecida por más de 80 años y recientemente hallada en Mar del Plata, quedó bajo resguardo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El operativo fue encabezado por el juez federal de Mar del Plata, Santiago Inchausti, e incluyó estrictas medidas de seguridad y protocolos de conservación. La pintura fue embalada en materiales especiales y transportada en un camión con monitoreo constante de temperatura y humedad. Una vez en Tribunales, ingresó por la calle Tucumán hasta el cuarto piso del edificio, donde permanecerá en una sala con acceso biométrico, cámaras y custodia permanente.

El caso involucra un conflicto judicial e internacional. Los herederos del marchante judío neerlandés Jacques Goudstikker reclaman la restitución de la obra, mientras que la familia Kadgien, descendiente de un jerarca nazi radicado en Argentina, niega las acusaciones de encubrimiento y sostiene que el cuadro fue adquirido de manera legítima.

En paralelo, especialistas europeos han puesto en duda la autoría de Ghislandi, lo que suma un nuevo elemento de incertidumbre respecto al destino final de la pieza.