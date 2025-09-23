Benjamín Vicuña cuestionó la escolarización de sus hijos en Turquía

Benjamín Vicuña habló públicamente sobre la escolarización de sus hijos Amancio y Magnolia en Turquía, donde actualmente residen con su madre, Eugenia “China” Suárez, y la pareja de esta, Mauro Icardi. El actor manifestó que no fue notificado formalmente sobre la decisión y calificó la situación como “injusta”.

En diálogo con el programa LAM, Vicuña detalló que notó cambios en la rutina de los menores y, ante la falta de información directa, pidió a sus abogados que intervinieran. “No tuvimos respuesta ni notificación. Efectivamente cambiaron la rutina de los chicos. Yo los llamo todos los días a las 7 de la mañana y se empezó a complicar cada vez más”, señaló.

El actor explicó que buscó evitar un conflicto frente a sus hijos, pero se mostró preocupado por la falta de comunicación con la madre. “Mis hijos quedaron en un lugar incómodo. Pedí que los abogados se comunicaran para no generar estrés en los chicos, pero no hubo respuesta en más de una semana”, dijo.

Consultado sobre si la China Suárez informó la situación, Vicuña aclaró que la notificación debería haber sido formal. “Hace apenas dos días me di cuenta que los chicos estaban con una rutina, pero no sé qué colegio es, ni dónde, ni cómo”, concluyó.