Benjamín Vicuña cuestionó la escolarización de sus hijos en Turquía

Robo en la casa de Pampita: se llevaron recuerdos de su hija Blanca
La modelo sufrió un robo en su vivienda de Barrio Parque. Entre lo sustraído, un celular con fotos y videos de su hija fallecida, que considera de “valor incalculable”.
El actor chileno expresó su malestar por el cambio de rutina de Amancio y Magnolia, quienes viven junto a Eugenia “China” Suárez y Mauro Icardi en Estambul.Espectáculos23 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
Benjamín Vicuña habló públicamente sobre la escolarización de sus hijos Amancio y Magnolia en Turquía, donde actualmente residen con su madre, Eugenia “China” Suárez, y la pareja de esta, Mauro Icardi. El actor manifestó que no fue notificado formalmente sobre la decisión y calificó la situación como “injusta”.
En diálogo con el programa LAM, Vicuña detalló que notó cambios en la rutina de los menores y, ante la falta de información directa, pidió a sus abogados que intervinieran. “No tuvimos respuesta ni notificación. Efectivamente cambiaron la rutina de los chicos. Yo los llamo todos los días a las 7 de la mañana y se empezó a complicar cada vez más”, señaló.
El actor explicó que buscó evitar un conflicto frente a sus hijos, pero se mostró preocupado por la falta de comunicación con la madre. “Mis hijos quedaron en un lugar incómodo. Pedí que los abogados se comunicaran para no generar estrés en los chicos, pero no hubo respuesta en más de una semana”, dijo.
Consultado sobre si la China Suárez informó la situación, Vicuña aclaró que la notificación debería haber sido formal. “Hace apenas dos días me di cuenta que los chicos estaban con una rutina, pero no sé qué colegio es, ni dónde, ni cómo”, concluyó.
La modelo sufrió un robo en su vivienda de Barrio Parque. Entre lo sustraído, un celular con fotos y videos de su hija fallecida, que considera de “valor incalculable”.
El actor australiano se tomará unos días de reposo para recuperarse.
La actriz compartió imágenes de Amancio y Magnolia con uniforme escolar en Estambul y lanzó una ironía hacia su ex pareja, Benjamín Vicuña.
El ex Gran Hermano atraviesa una cirugía torácica de varias horas para reparar ocho costillas fracturadas. Permanece estable en terapia intensiva.
Las imágenes provenían de su perfil en una plataforma de adultos. El material circuló en internet sin autorización, reavivando el debate sobre la privacidad digital.
El ex Gran Hermano expresó su dolor tras el nuevo parte médico de su amigo, que continúa en terapia intensiva.
El Presidente y Caputo postergaron para el martes su encuentro con Georgieva. Argentina intenta cerrar un préstamo clave con Estados Unidos para cubrir vencimientos de deuda.
La cantante colombiana arrasó en la venta de tickets y ya abrió la venta general para su concierto del 11 de diciembre en el estadio porteño.
El gobernador bonaerense desmintió al ministro de Economía y aseguró que no existe ningún impuesto nuevo sobre billeteras virtuales en la provincia de Buenos Aires.
Con el inicio de la campaña electoral, la provincia de Santa Fe ya tiene en carrera 16 listas que disputarán en octubre las nueve bancas de Diputados nacionales que se renuevan este año.
La escudería reconoció que “las últimas carreras serán difíciles” y ya pone el foco en 2026. El argentino volvió a quedar lejos en Bakú y la incertidumbre crece sobre el presente del equipo.