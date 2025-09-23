Santa Isabel: confirman perpetua a Domínguez por el homicidio de Landriel

La resolución fue dictada por los jueces Juan Pablo Lavini Rossett, Gustavo Alfredo Salvador y Daniel Kuric, quienes rechazaron el recurso de apelación presentado por la defensa. Domínguez había sido condenado en primera instancia en diciembre de 2024 por homicidio doblemente calificado: por uso de arma de fuego y como femicidio transversal, al vincularse el hecho con la violencia de género ejercida contra su expareja, Viviana Quintana.

El tribunal valoró pruebas clave como una colilla con ADN del acusado encontrada en la escena, los mensajes intimidatorios hacia Quintana y el testimonio de un ex compañero de celda. También se consideró la pericia de odorología forense que conectó el itinerario del acusado con el lugar del crimen.

El abogado querellante, Juan Manuel Baima, destacó que se trató de “un juicio largo y complejo” y subrayó que la confirmación de la condena representa “una reparación” para su clienta, quien atravesó años de violencia psicológica y física.

El hecho ocurrió el 29 de mayo de 2020, cuando Landriel fue hallado por sus compañeros de trabajo al costado de un camino rural junto a su bicicleta. En un primer momento se pensó que había sufrido un accidente, pero luego se confirmó que había recibido un disparo en la cabeza.