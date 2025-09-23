Cerúndolo y el Equipo Mundo levantaron la Laver Cup 2025

Italia eliminó a Argentina y cerró el ciclo de Méndez
La Selección cayó 3-0 en octavos del Mundial de vóley en Filipinas. El resultado marcó la despedida de Marcelo Méndez tras seis años al frente del equipo.
Con Francisco Cerúndolo entre sus figuras, el Equipo Mundo derrotó 15-9 a Europa en San Francisco y conquistó su tercer título en la historia del torneo.Deportes23 de septiembre de 2025GASTON PAROLA
La Laver Cup 2025 concluyó este domingo 21 de septiembre en el Chase Center de San Francisco, donde el Equipo Mundo volvió a festejar. Bajo la capitanía de Andre Agassi y con la participación destacada de Francisco Cerúndolo, superó a Europa por un global de 15-9 y consiguió su tercera consagración en ocho ediciones del certamen.
En la jornada final, Carlos Alcaraz y Casper Ruud dieron esperanza a los europeos al vencer en dobles a Alex Michelsen y Reilly Opelka. Sin embargo, Alex de Miñaur recuperó la ventaja para Mundo con un triunfo ante Jakub Mensik. Cerúndolo luego cayó frente a Alcaraz, pero el estadounidense Taylor Fritz aseguró la victoria al derrotar a Alexander Zverev, sellando el título.
El conjunto vencedor estuvo integrado por Fritz, Cerúndolo, De Miñaur, João Fonseca, Michelsen y Opelka. Del otro lado, Europa presentó a Zverev, Alcaraz, Holger Rune, Ruud, Mensik y Flavio Cobolli, con Yannick Noah como capitán.
Con este triunfo, el Equipo Mundo consolida su dominio reciente en la Laver Cup, un torneo que reúne a doce de los mejores tenistas del circuito en una competencia por equipos que se ha convertido en un clásico del calendario.
El “Granate” defenderá la ventaja mínima obtenida en la ida cuando visite este martes a Fluminense en Río de Janeiro. El ganador avanzará a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.
La Academia parte con ventaja tras el 1-0 en Liniers y buscará sellar su pase en un Cilindro sin público visitante. El Fortín, con bajas sensibles, llega motivado y sueña con la remontada.
El Millonario viaja al Allianz Parque con la ilusión de revertir la serie. Enzo Pérez seguiría en el once titular y Gallardo analiza cambios tácticos para ir por el milagro en San Pablo.
La escudería reconoció que “las últimas carreras serán difíciles” y ya pone el foco en 2026. El argentino volvió a quedar lejos en Bakú y la incertidumbre crece sobre el presente del equipo.
El entrenador portugués destacó la figura del defensor argentino como líder indiscutido del Benfica y aseguró que el brazalete está en el brazo indicado.
El Presidente y Caputo postergaron para el martes su encuentro con Georgieva. Argentina intenta cerrar un préstamo clave con Estados Unidos para cubrir vencimientos de deuda.
La cantante colombiana arrasó en la venta de tickets y ya abrió la venta general para su concierto del 11 de diciembre en el estadio porteño.
El gobernador bonaerense desmintió al ministro de Economía y aseguró que no existe ningún impuesto nuevo sobre billeteras virtuales en la provincia de Buenos Aires.
Con el inicio de la campaña electoral, la provincia de Santa Fe ya tiene en carrera 16 listas que disputarán en octubre las nueve bancas de Diputados nacionales que se renuevan este año.
