Cerúndolo y el Equipo Mundo levantaron la Laver Cup 2025

La Laver Cup 2025 concluyó este domingo 21 de septiembre en el Chase Center de San Francisco, donde el Equipo Mundo volvió a festejar. Bajo la capitanía de Andre Agassi y con la participación destacada de Francisco Cerúndolo, superó a Europa por un global de 15-9 y consiguió su tercera consagración en ocho ediciones del certamen.

En la jornada final, Carlos Alcaraz y Casper Ruud dieron esperanza a los europeos al vencer en dobles a Alex Michelsen y Reilly Opelka. Sin embargo, Alex de Miñaur recuperó la ventaja para Mundo con un triunfo ante Jakub Mensik. Cerúndolo luego cayó frente a Alcaraz, pero el estadounidense Taylor Fritz aseguró la victoria al derrotar a Alexander Zverev, sellando el título.

El conjunto vencedor estuvo integrado por Fritz, Cerúndolo, De Miñaur, João Fonseca, Michelsen y Opelka. Del otro lado, Europa presentó a Zverev, Alcaraz, Holger Rune, Ruud, Mensik y Flavio Cobolli, con Yannick Noah como capitán.

Con este triunfo, el Equipo Mundo consolida su dominio reciente en la Laver Cup, un torneo que reúne a doce de los mejores tenistas del circuito en una competencia por equipos que se ha convertido en un clásico del calendario.