Cronograma de partidos pendientes en la Liga Venadense

La Venadense presentó su preselección U15 para el Interasociaciones
Catorce jugadores de seis clubes de la región integran la nómina que se prepara para disputar el torneo provincial en Venado Tuerto bajo la conducción de Enzo Guzmán.
Este martes se jugarán encuentros reprogramados en distintas canchas de la región.Deportes del Sur23 de septiembre de 2025GASTON PAROLA
La Liga Venadense de Fútbol dio a conocer el cronograma de partidos pendientes que se disputarán hoy, martes 23 de septiembre, correspondientes a las fechas 11 (Vuelta) de la División “A” y 4 (Vuelta) de la Zona Repechaje “D”.
En la máxima categoría, desde las 19 en Reserva y a las 21 en Primera, se medirán:
Mientras que, en la Zona Repechaje “D”, también con horarios de 19 (Reserva) y 21 (Primera), se enfrentarán:
Estos encuentros completarán el calendario de la competencia, clave para definir posiciones en la recta final del torneo.
Catorce jugadores de seis clubes de la región integran la nómina que se prepara para disputar el torneo provincial en Venado Tuerto bajo la conducción de Enzo Guzmán.
La “Furia Verde” ganó 1 a 0 con gol de Ivo Zamarini de penal y logró volver a la máxima categoría tras un año en la B.
El Verde derrotó 3-1 a Juventud Pueyrredón en su cancha, mantuvo el invicto y continúa como único líder del campeonato.
El seleccionado de la Unión del Centro venció 5 a 1 a la Asociación del Oeste y finalizó en el 7° puesto del Campeonato Argentino Sub 14.
Se jugaron diez partidos de la revancha en Primera “A” y trece en Primera “B”, correspondientes a la fecha del fin de semana.
El Verde derrotó 3-1 a Juventud Pueyrredón en su cancha, mantuvo el invicto y continúa como único líder del campeonato.
El Presidente y Caputo postergaron para el martes su encuentro con Georgieva. Argentina intenta cerrar un préstamo clave con Estados Unidos para cubrir vencimientos de deuda.
La cantante colombiana arrasó en la venta de tickets y ya abrió la venta general para su concierto del 11 de diciembre en el estadio porteño.
El gobernador bonaerense desmintió al ministro de Economía y aseguró que no existe ningún impuesto nuevo sobre billeteras virtuales en la provincia de Buenos Aires.
Con el inicio de la campaña electoral, la provincia de Santa Fe ya tiene en carrera 16 listas que disputarán en octubre las nueve bancas de Diputados nacionales que se renuevan este año.
La escudería reconoció que “las últimas carreras serán difíciles” y ya pone el foco en 2026. El argentino volvió a quedar lejos en Bakú y la incertidumbre crece sobre el presente del equipo.