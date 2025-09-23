Cronograma de partidos pendientes en la Liga Venadense

La Liga Venadense de Fútbol dio a conocer el cronograma de partidos pendientes que se disputarán hoy, martes 23 de septiembre, correspondientes a las fechas 11 (Vuelta) de la División “A” y 4 (Vuelta) de la Zona Repechaje “D”.

En la máxima categoría, desde las 19 en Reserva y a las 21 en Primera, se medirán:

Hughes FBC vs. Teodelina FBC

Centenario vs. Peñarol

Sportivo Sancti Spíritu vs. Studebaker

Juventud Pueyrredón vs. Belgrano de Sancti Spíritu

Mientras que, en la Zona Repechaje “D”, también con horarios de 19 (Reserva) y 21 (Primera), se enfrentarán:

Sportivo María Teresa vs. Sportivo Ben Hur

Estos encuentros completarán el calendario de la competencia, clave para definir posiciones en la recta final del torneo.