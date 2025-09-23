Viviendas: abren inscripción y asesoramiento en Villa Cañás

Joven de Villa Cañás creó un drone para detectar incendios
Cristian Jakas, ingeniero mecatrónico de 26 años, diseñó un prototipo de ala fija capaz de identificar focos de incendio y realizar tareas de monitoreo rural y topografía.
Hasta el 30 de septiembre está abierta la inscripción y actualización de datos para el sorteo de viviendas. Este miércoles 24, desde las 10:30, un equipo de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo atenderá consultas en la Secretaría de Acción Social municipal.Villa Cañás23 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
La Municipalidad de Villa Cañás recordó que continúa vigente el registro para participar del sorteo de nuevas viviendas en la ciudad, con plazo hasta el 30 de septiembre. La carga y actualización de datos se realiza a través del portal provincial: https://www.santafe.gob.ar/rdav/.
Con el fin de acompañar a las familias interesadas, este miércoles 24 de septiembre, a las 10:30, personal de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo brindará atención presencial en la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad de Villa Cañás. Allí se responderán dudas sobre la inscripción y los requisitos.
Requisitos principales
Para postularse, se debe:
Ser argentino/a o extranjero/a naturalizado/a.
No ser propietario/a de inmuebles ni haber sido beneficiario/a de viviendas provinciales o municipales en los últimos 10 años.
Residir o trabajar en Villa Cañás desde al menos 2 años.
Conformar grupo familiar: matrimonio o unión convivencial; padre/madre con hijos; hermanos; o abuelos con nietos.
Titular y cotitular no deben figurar como deudores alimentarios, ni tener concursos/quiebras, ni antecedentes penales.
Acreditar ingresos mensuales demostrables entre $972.000 y $2.899.900. Del total, al menos el 75% debe corresponder a la suma de ingresos del titular y cotitular. Se consideran válidos salario, monotributo, autónomos, jubilación, pensión, AUH y otros subsidios.
Paso clave: al finalizar la carga online, es obligatorio aceptar la Declaración Jurada. Sin esa confirmación, la inscripción no puede ser evaluada por el sistema.
Para más información y para iniciar la gestión, ingresar en https://www.santafe.gob.ar/rdav/.
Cristian Jakas, ingeniero mecatrónico de 26 años, diseñó un prototipo de ala fija capaz de identificar focos de incendio y realizar tareas de monitoreo rural y topografía.
La Municipalidad, junto al Gobierno provincial, trabaja en la colocación de módulos premoldeados en calle 71, dentro de un plan integral de mejoras pluviales.
La primera edición de los Juegos Cooperativistas reunió a alumnos de 4º año de todas las escuelas de la ciudad en una propuesta de aprendizaje, juego y reflexión
La circulación permanecerá interrumpida entre calles 42 y 36. Los vehículos deberán desviarse por calle 71.
Con más de seis décadas de historia, el tradicional encuentro folclórico se realizará los días 10 y 11 de octubre en el club local, con delegaciones de distintas provincias y más de 80 alumnos en escena.
Un motociclista fue asistido en el lugar y no requirió traslado al hospital.
El Presidente y Caputo postergaron para el martes su encuentro con Georgieva. Argentina intenta cerrar un préstamo clave con Estados Unidos para cubrir vencimientos de deuda.
La cantante colombiana arrasó en la venta de tickets y ya abrió la venta general para su concierto del 11 de diciembre en el estadio porteño.
El gobernador bonaerense desmintió al ministro de Economía y aseguró que no existe ningún impuesto nuevo sobre billeteras virtuales en la provincia de Buenos Aires.
Con el inicio de la campaña electoral, la provincia de Santa Fe ya tiene en carrera 16 listas que disputarán en octubre las nueve bancas de Diputados nacionales que se renuevan este año.
La escudería reconoció que “las últimas carreras serán difíciles” y ya pone el foco en 2026. El argentino volvió a quedar lejos en Bakú y la incertidumbre crece sobre el presente del equipo.