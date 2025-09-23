Viviendas: abren inscripción y asesoramiento en Villa Cañás

Hasta el 30 de septiembre está abierta la inscripción y actualización de datos para el sorteo de viviendas. Este miércoles 24, desde las 10:30, un equipo de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo atenderá consultas en la Secretaría de Acción Social municipal.

Villa Cañás23 de septiembre de 2025
La Municipalidad de Villa Cañás recordó que continúa vigente el registro para participar del sorteo de nuevas viviendas en la ciudad, con plazo hasta el 30 de septiembre. La carga y actualización de datos se realiza a través del portal provincial: https://www.santafe.gob.ar/rdav/.
Con el fin de acompañar a las familias interesadas, este miércoles 24 de septiembre, a las 10:30, personal de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo brindará atención presencial en la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad de Villa Cañás. Allí se responderán dudas sobre la inscripción y los requisitos.

Requisitos principales
Para postularse, se debe:

Ser argentino/a o extranjero/a naturalizado/a.
No ser propietario/a de inmuebles ni haber sido beneficiario/a de viviendas provinciales o municipales en los últimos 10 años.
Residir o trabajar en Villa Cañás desde al menos 2 años.
Conformar grupo familiar: matrimonio o unión convivencial; padre/madre con hijos; hermanos; o abuelos con nietos.
Titular y cotitular no deben figurar como deudores alimentarios, ni tener concursos/quiebras, ni antecedentes penales.
Acreditar ingresos mensuales demostrables entre $972.000 y $2.899.900. Del total, al menos el 75% debe corresponder a la suma de ingresos del titular y cotitular. Se consideran válidos salario, monotributo, autónomos, jubilación, pensión, AUH y otros subsidios.
Paso clave: al finalizar la carga online, es obligatorio aceptar la Declaración Jurada. Sin esa confirmación, la inscripción no puede ser evaluada por el sistema.

Para más información y para iniciar la gestión, ingresar en https://www.santafe.gob.ar/rdav/.

