El presidente Javier Milei viajará a España durante octubre, en un contexto marcado por el adelantamiento de las elecciones generales anunciado por el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez. Las fuentes del Gobierno argentino citadas en el material disponible no precisaron qué actividades desarrollará el mandatario. El 19 de octubre trascendió como fecha del viaje, aunque ese dato no fue presentado como confirmado.

La visita se conoció después de que Sánchez anunciara este lunes la convocatoria a elecciones generales para el 29 de noviembre. Con la agenda todavía sin detallar, no se informaron actos ni reuniones que permitan confirmar de qué manera Milei participaría del escenario electoral español.

El mandatario argentino mantiene vínculos con dirigentes de la derecha española. Desde que asumió la Presidencia, a fines de 2023, realizó seis viajes a España y se reunió, entre otros, con Santiago Abascal, líder de Vox, y con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. En esas visitas nunca mantuvo un encuentro con Sánchez, con quien protagonizó reiterados cruces públicos.

El primer viaje fue en mayo de 2024, cuando participó de un acto organizado por Vox. Allí calificó a Sánchez de “calaña” y llamó “corrupta” a su esposa, Begoña Gómez. Esas declaraciones desencadenaron una crisis diplomática: España llamó a consultas a su embajadora en Buenos Aires y, cinco meses después, designó a un nuevo representante en Argentina.

La visita más reciente fue a fines de junio pasado, por una invitación de la Universidad CEU San Pablo. La agenda incluyó reuniones con empresarios españoles y un nuevo encuentro con Abascal.

Los cuestionamientos a Sánchez continuaron en septiembre. Durante su participación en el Foro Madrid, en Santiago de Chile, Milei afirmó que el dirigente español “está más sucio que una papa” y lo acusó de “facilitar la inmigración descontrolada”. El encuentro fue impulsado por la fundación Disenso, vinculada a Vox.

El 25 de septiembre, en The Economic Club de Nueva York, el presidente argentino sostuvo que España está “sometida a un régimen socialista que la está destruyendo”. Más recientemente, en una entrevista concedida a la revista francesa Le Point, acusó a Sánchez de mantener economistas dedicados a falsificar estadísticas sobre los resultados argentinos.

El viaje previsto también tiene como antecedente una visita reciente de Milei a Brasil para respaldar a Flávio Bolsonaro al inicio de la campaña electoral. En esa oportunidad llamó “ladrón” y “convicto” al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lo que generó una nueva tensión entre ambos gobiernos.

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