Lanús busca sellar la clasificación ante Fluminense en el Maracaná por la Sudamericana

Lanús y Fluminense se enfrentarán este martes 23 de septiembre desde las 21:30 en el estadio Maracaná, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El encuentro, que tendrá transmisión de ESPN y Disney+ Premium, será arbitrado por el venezolano Jesús Valenzuela, con Ángel Arteaga en el VAR.

El conjunto argentino, dirigido por Mauricio Pellegrino, llega con una ventaja de 1 a 0 gracias al gol agónico de Marcelino Moreno en La Fortaleza. Además, el “Granate” atraviesa un buen momento tras vencer a Platense 2-1 en la Copa de la Liga, con tantos de José Canale y Lautaro Acosta. Sin embargo, deberá afrontar este compromiso con bajas sensibles: Ronaldo Dejesús, Felipe Peña Biafore y Raúl Loaiza no estarán disponibles por lesión.

Del otro lado, Fluminense intentará revertir la serie en su casa. Los dirigidos por Renato Portaluppi vienen de ganar 1-0 a Vitória en el Brasileirao, aunque mantienen una racha irregular, con solo dos triunfos en sus últimos siete partidos. El “Flu” confía en su poder ofensivo y en el impulso de su público para soñar con una nueva semifinal internacional, luego de haber conquistado la Copa Libertadores 2023 y la Recopa 2024.

El choque promete intensidad, con un Lanús que buscará repetir la hazaña del año pasado alcanzando las semifinales, y un Fluminense que intentará hacer valer su jerarquía internacional en el histórico Maracaná.

Datos del partido: