Cae el dólar y se disparan bonos y acciones

El inicio de la semana estuvo marcado por un cambio de ánimo en los mercados financieros argentinos luego del apoyo explícito del gobierno de Estados Unidos. La apertura de este lunes mostró una fuerte caída de los dólares financieros y un repunte significativo en bonos y acciones.

Los títulos públicos lideraron la recuperación: el AL41 avanzó 18,5%, mientras que la mayoría de los bonos lo hizo en torno al 15%. Este movimiento produjo una baja del riesgo país hasta la zona de 1.142 puntos.

En paralelo, los papeles de empresas argentinas que cotizan en Nueva York (ADRs) exhibieron variaciones positivas superiores al 16%. En la plaza local, el índice MERVAL mejoró 6%, en línea con el clima de optimismo.

El mercado cambiario también reaccionó: el dólar MEP cayó 8% y se ubicó en $1.423, mientras que el Contado con Liquidación cedió 9% hasta $1.427. En el Banco Nación, el oficial descendió de $1.515 a $1.470 en menos de media hora de operaciones, y el mayorista se mantuvo en $1.475.

Por su parte, el dólar “blue” se mantuvo estable entre $1.500 y $1.520.

El repunte financiero llega tras los mensajes del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien ratificó el respaldo a la Argentina y aseguró que “todas las opciones están sobre la mesa” para acompañar al gobierno de Javier Milei.