Cae el dólar y se disparan bonos y acciones

EE.UU. reafirma su apoyo a Milei y a la Argentina
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que “todas las opciones están sobre la mesa” para estabilizar la economía argentina y destacó las reformas del gobierno de Javier Milei.
Tras el respaldo de Estados Unidos, los mercados argentinos reaccionaron con fuerte optimismo: el dólar financiero retrocede hasta 9% y los bonos saltan más de 18%.Economía22 de septiembre de 2025LORENA ACOSTA
El inicio de la semana estuvo marcado por un cambio de ánimo en los mercados financieros argentinos luego del apoyo explícito del gobierno de Estados Unidos. La apertura de este lunes mostró una fuerte caída de los dólares financieros y un repunte significativo en bonos y acciones.
Los títulos públicos lideraron la recuperación: el AL41 avanzó 18,5%, mientras que la mayoría de los bonos lo hizo en torno al 15%. Este movimiento produjo una baja del riesgo país hasta la zona de 1.142 puntos.
En paralelo, los papeles de empresas argentinas que cotizan en Nueva York (ADRs) exhibieron variaciones positivas superiores al 16%. En la plaza local, el índice MERVAL mejoró 6%, en línea con el clima de optimismo.
El mercado cambiario también reaccionó: el dólar MEP cayó 8% y se ubicó en $1.423, mientras que el Contado con Liquidación cedió 9% hasta $1.427. En el Banco Nación, el oficial descendió de $1.515 a $1.470 en menos de media hora de operaciones, y el mayorista se mantuvo en $1.475.
Por su parte, el dólar “blue” se mantuvo estable entre $1.500 y $1.520.
El repunte financiero llega tras los mensajes del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien ratificó el respaldo a la Argentina y aseguró que “todas las opciones están sobre la mesa” para acompañar al gobierno de Javier Milei.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que “todas las opciones están sobre la mesa” para estabilizar la economía argentina y destacó las reformas del gobierno de Javier Milei.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que su país “hará lo necesario” para respaldar al Gobierno de Javier Milei en medio de la tensión cambiaria.
La medida fue anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni y busca incentivar la liquidación del agro para reforzar el ingreso de dólares en medio de la tensión cambiaria.
El Presidente y Caputo postergaron para el martes su encuentro con Georgieva. Argentina intenta cerrar un préstamo clave con Estados Unidos para cubrir vencimientos de deuda.
El exministro de Economía advirtió sobre la turbulencia cambiaria y sostuvo que el país atraviesa una “incipiente corrida”. Señaló que la prioridad es “minimizar daños” y evitar titubeos del Banco Central.
Milei confirmó que avanzan conversaciones con la administración de Donald Trump para acceder a un crédito que permita afrontar vencimientos de deuda por USD 8.500 millones en 2026.
El capitán marcó dos goles, dio una asistencia y fue clave en la victoria 3-2 sobre DC United, que afianza a las Garzas en zona de Playoff de la MLS.
El Presidente descalificó las denuncias de corrupción y calificó las versiones como “chimentos de peluquería”. También apuntó contra Cristina Kirchner y habló de su vínculo con Mauricio Macri.
El Presidente lanzó “La construcción del milagro”, obra de 576 páginas que presentará el 6 de octubre con un show gratuito en el estadio porteño.
El gobierno de Keir Starmer hará el anuncio este domingo, en un gesto simbólico que busca reimpulsar la solución de dos estados y aumentar la presión diplomática en Gaza.
La histórica militante por los derechos humanos murió este domingo. Su vida estuvo marcada por la búsqueda de su hijo Manuel Taján, desaparecido en 1976.