Shakira agotó la preventa y suma un tercer show en Vélez

Shakira anuncia tercera fecha en Vélez para diciembre
La cantante colombiana sumó un nuevo show el 11 de diciembre tras agotar dos presentaciones. La preventa exclusiva ya comenzó.
La cantante colombiana arrasó en la venta de tickets y ya abrió la venta general para su concierto del 11 de diciembre en el estadio porteño.Música22 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
El furor por Shakira en Argentina no se detiene. Tras agotar en tiempo récord las entradas para sus recitales del 8 y 9 de diciembre en el estadio de Vélez Sarsfield, la artista colombiana anunció un tercer show para el jueves 11 de diciembre.
Este lunes comenzó la venta general de tickets, que están disponibles únicamente a través de la plataforma entradauno.com y con todos los medios de pago habilitados. La preventa exclusiva se agotó en pocas horas, confirmando una vez más el vínculo especial que la cantante mantiene con el público argentino.
Este será el quinto concierto de Shakira en el país durante 2025, luego de sus dos presentaciones en marzo en el Campo Argentino de Polo, que también se realizaron a estadio lleno. Argentina fue elegida para cerrar la etapa latinoamericana de su gira mundial “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, subtitulada “Estoy Aquí” en honor a uno de sus primeros éxitos internacionales.
En su paso por la región, la artista convocó a más de un millón de espectadores y alcanzó un récord de estadios con entradas agotadas. Según Billboard Boxscore, el tour de Shakira ocupa el segundo lugar en el ranking global de las giras más taquilleras del año, solo por detrás de Taylor Swift, y supera a figuras como Paul McCartney y Bruno Mars, siendo la única latina en el listado.
El espectáculo combina una producción visual de primer nivel con un repertorio que repasa sus grandes clásicos como “La Tortura”, “Ojos Así”, “Monotonía”, “La Bicicleta” y “Te Felicito”, además de éxitos recientes como su colaboración con Bizarrap. En presentaciones anteriores, la acompañaron artistas invitados de la talla de Carlos Vives, Maluma, Alejandro Sanz, Rauw Alejandro, Manuel Turizo y Ozuna.
La cantante colombiana sumó un nuevo show el 11 de diciembre tras agotar dos presentaciones. La preventa exclusiva ya comenzó.
Tras agotar dos funciones, la artista colombiana anunció un nuevo show el 11 de diciembre en el Estadio Vélez.
El artista chileno presentó su tour acústico en el Teatro Ópera los días 12 y 13 de septiembre, con funciones agotadas y momentos inolvidables junto a su público.
Tras agotar ocho Movistar Arena, el cantautor guatemalteco anunció su noveno y décimo show en la ciudad. Las nuevas funciones serán el 23 y 24 de mayo de 2026.
El cantautor guatemalteco agotó tres Movistar Arena y confirmó un show adicional para el 7 de mayo de 2026.
El cantautor guatemalteco se presentará el 1 y 2 de mayo en el Movistar Arena con su nuevo show “Lo Que El Seco No Dijo”.
El capitán marcó dos goles, dio una asistencia y fue clave en la victoria 3-2 sobre DC United, que afianza a las Garzas en zona de Playoff de la MLS.
El Presidente descalificó las denuncias de corrupción y calificó las versiones como “chimentos de peluquería”. También apuntó contra Cristina Kirchner y habló de su vínculo con Mauricio Macri.
El Presidente lanzó “La construcción del milagro”, obra de 576 páginas que presentará el 6 de octubre con un show gratuito en el estadio porteño.
El gobierno de Keir Starmer hará el anuncio este domingo, en un gesto simbólico que busca reimpulsar la solución de dos estados y aumentar la presión diplomática en Gaza.
La histórica militante por los derechos humanos murió este domingo. Su vida estuvo marcada por la búsqueda de su hijo Manuel Taján, desaparecido en 1976.