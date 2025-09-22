Shakira agotó la preventa y suma un tercer show en Vélez

El furor por Shakira en Argentina no se detiene. Tras agotar en tiempo récord las entradas para sus recitales del 8 y 9 de diciembre en el estadio de Vélez Sarsfield, la artista colombiana anunció un tercer show para el jueves 11 de diciembre.

Este lunes comenzó la venta general de tickets, que están disponibles únicamente a través de la plataforma entradauno.com y con todos los medios de pago habilitados. La preventa exclusiva se agotó en pocas horas, confirmando una vez más el vínculo especial que la cantante mantiene con el público argentino.

Este será el quinto concierto de Shakira en el país durante 2025, luego de sus dos presentaciones en marzo en el Campo Argentino de Polo, que también se realizaron a estadio lleno. Argentina fue elegida para cerrar la etapa latinoamericana de su gira mundial “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, subtitulada “Estoy Aquí” en honor a uno de sus primeros éxitos internacionales.

En su paso por la región, la artista convocó a más de un millón de espectadores y alcanzó un récord de estadios con entradas agotadas. Según Billboard Boxscore, el tour de Shakira ocupa el segundo lugar en el ranking global de las giras más taquilleras del año, solo por detrás de Taylor Swift, y supera a figuras como Paul McCartney y Bruno Mars, siendo la única latina en el listado.

El espectáculo combina una producción visual de primer nivel con un repertorio que repasa sus grandes clásicos como “La Tortura”, “Ojos Así”, “Monotonía”, “La Bicicleta” y “Te Felicito”, además de éxitos recientes como su colaboración con Bizarrap. En presentaciones anteriores, la acompañaron artistas invitados de la talla de Carlos Vives, Maluma, Alejandro Sanz, Rauw Alejandro, Manuel Turizo y Ozuna.