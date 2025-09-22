Kicillof confirmó que la AFA gestionará el estadio Único

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, confirmó este lunes que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) asumirá la gestión del estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. El acuerdo incluye la puesta en marcha de un plan de obras de infraestructura que se venía trabajando desde hace nueve meses.

“Es un convenio que se terminó de perfeccionar y que ahora ha sido aprobado por el Consejo Directivo de la AFA”, explicó el mandatario durante una conferencia de prensa.

Kicillof relató que la semana pasada participó de la reunión del Consejo Directivo junto al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, donde se definió que el organismo se hará cargo del recinto y avanzará con un plan de obras “muy importante”.

El gobernador detalló que la AFA deberá abonar un canon por el uso del estadio, que podrá ser sustituido por la realización de mejoras. “La intención es que nuestro estadio Único Diego Armando Maradona se convierta en la casa de las selecciones nacionales”, aseguró.

En el anuncio también estuvo presente el intendente de La Plata, Julio Alak. Kicillof remarcó que el acuerdo representa “un hecho relevante no solo para la AFA y el Gobierno provincial, sino también para la capital bonaerense y para todos los argentinos”.