Juventud Unida venció a Central Argentino y ascendió a la “A”

El estadio Josefina S. de Rueda de Santa Isabel vivió este domingo una final decisiva. Juventud Unida recibió a Central Argentino en un partido mano a mano por el ascenso directo a la División A de la Liga Venadense de Fútbol. La única condición era ganar: el empate favorecía a Ciudad Nueva, que en paralelo vencía a Independiente en Villa Cañás.

El encuentro fue cerrado, con más roce que juego, hasta que a los 30 minutos del segundo tiempo Tiago Zamarini fue derribado en el área y el árbitro Sebastián Ranciglio sancionó penal. La jugada generó polémica, pero poco le importó a Ivo Zamarini, que ejecutó con un remate cruzado imposible de contener para el arquero Sayavedra.

Con el 1 a 0, Juventud Unida tiró por tierra la ilusión de Ciudad Nueva y obligó a Central a jugarse a todo o nada. Sin embargo, el marcador no se movió y el pitazo final desató la alegría en Santa Isabel. De la mano de su entrenador Juan Benedetto, la “Furia Verde” regresó a la máxima división tras apenas una temporada en la B.

Ahora, tanto Central Argentino como Ciudad Nueva tendrán otra chance: deberán buscar el ascenso a través de la Fase Final y la Promoción ante equipos de la División A.