Juventud Unida venció a Central Argentino y ascendió a la “A”

Studebaker ganó y sigue firme en la cima
El Verde derrotó 3-1 a Juventud Pueyrredón en su cancha, mantuvo el invicto y continúa como único líder del campeonato.
La “Furia Verde” ganó 1 a 0 con gol de Ivo Zamarini de penal y logró volver a la máxima categoría tras un año en la B.Deportes del Sur22 de septiembre de 2025GASTON PAROLA
El estadio Josefina S. de Rueda de Santa Isabel vivió este domingo una final decisiva. Juventud Unida recibió a Central Argentino en un partido mano a mano por el ascenso directo a la División A de la Liga Venadense de Fútbol. La única condición era ganar: el empate favorecía a Ciudad Nueva, que en paralelo vencía a Independiente en Villa Cañás.
El encuentro fue cerrado, con más roce que juego, hasta que a los 30 minutos del segundo tiempo Tiago Zamarini fue derribado en el área y el árbitro Sebastián Ranciglio sancionó penal. La jugada generó polémica, pero poco le importó a Ivo Zamarini, que ejecutó con un remate cruzado imposible de contener para el arquero Sayavedra.
Con el 1 a 0, Juventud Unida tiró por tierra la ilusión de Ciudad Nueva y obligó a Central a jugarse a todo o nada. Sin embargo, el marcador no se movió y el pitazo final desató la alegría en Santa Isabel. De la mano de su entrenador Juan Benedetto, la “Furia Verde” regresó a la máxima división tras apenas una temporada en la B.
Ahora, tanto Central Argentino como Ciudad Nueva tendrán otra chance: deberán buscar el ascenso a través de la Fase Final y la Promoción ante equipos de la División A.
El seleccionado de la Unión del Centro venció 5 a 1 a la Asociación del Oeste y finalizó en el 7° puesto del Campeonato Argentino Sub 14.
Se jugaron diez partidos de la revancha en Primera “A” y trece en Primera “B”, correspondientes a la fecha del fin de semana.
La Federación Unión del Centro ya está compitiendo en el Campeonato Argentino Sub 14 “B”, que se disputa en la ciudad de Mar del Plata del 11 al 14 de septiembre.
El plantel femenino competirá del 11 al 14 de septiembre en el certamen nacional. El debut será ante la Federación Entrerriana.
El capitán marcó dos goles, dio una asistencia y fue clave en la victoria 3-2 sobre DC United, que afianza a las Garzas en zona de Playoff de la MLS.
El Presidente descalificó las denuncias de corrupción y calificó las versiones como “chimentos de peluquería”. También apuntó contra Cristina Kirchner y habló de su vínculo con Mauricio Macri.
El Presidente lanzó “La construcción del milagro”, obra de 576 páginas que presentará el 6 de octubre con un show gratuito en el estadio porteño.
El gobierno de Keir Starmer hará el anuncio este domingo, en un gesto simbólico que busca reimpulsar la solución de dos estados y aumentar la presión diplomática en Gaza.
La histórica militante por los derechos humanos murió este domingo. Su vida estuvo marcada por la búsqueda de su hijo Manuel Taján, desaparecido en 1976.