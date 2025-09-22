Boca Juniors empató 2-2 con Central Córdoba en La Bombonera

Boca Juniors igualó 2-2 ante Central Córdoba de Santiago del Estero en La Bombonera, en un encuentro correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura 2025.

El equipo dirigido por Miguel Ángel Russo abrió el marcador a los 40 minutos del primer tiempo con un potente remate de Rodrigo Battaglia dentro del área chica. En el inicio del complemento, Miguel Merentiel estiró la ventaja con una definición precisa que puso el 2-0 a los 11 minutos.

Sin embargo, el conjunto santiagueño reaccionó rápidamente. A los 17, el paraguayo José Florentín descontó de cabeza, y a los 38, Iván Gómez sorprendió a Agustín Marchesín con un disparo potente para decretar el empate.

En el cierre, los dirigidos por Omar De Felippe tuvieron chances para quedarse con los tres puntos, pero la falta de eficacia les impidió concretar la remontada. Con este resultado, Boca quedó tercero en el Grupo A con 14 unidades, a uno de Barracas Central.

El encuentro fue arbitrado por Yael Falcón Pérez y se disputó en el estadio Alberto J. Armando.