Boca Juniors empató 2-2 con Central Córdoba en La Bombonera

Messi brilló con doblete y asistencia en el triunfo de Inter Miami
El capitán marcó dos goles, dio una asistencia y fue clave en la victoria 3-2 sobre DC United, que afianza a las Garzas en zona de Playoff de la MLS.
El Xeneize lo ganaba 2-0 con goles de Battaglia y Merentiel, pero el Ferroviario reaccionó con Florentín y Gómez para sellar la igualdad en la novena fecha del Clausura.
Boca Juniors igualó 2-2 ante Central Córdoba de Santiago del Estero en La Bombonera, en un encuentro correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura 2025.
El equipo dirigido por Miguel Ángel Russo abrió el marcador a los 40 minutos del primer tiempo con un potente remate de Rodrigo Battaglia dentro del área chica. En el inicio del complemento, Miguel Merentiel estiró la ventaja con una definición precisa que puso el 2-0 a los 11 minutos.
Sin embargo, el conjunto santiagueño reaccionó rápidamente. A los 17, el paraguayo José Florentín descontó de cabeza, y a los 38, Iván Gómez sorprendió a Agustín Marchesín con un disparo potente para decretar el empate.
En el cierre, los dirigidos por Omar De Felippe tuvieron chances para quedarse con los tres puntos, pero la falta de eficacia les impidió concretar la remontada. Con este resultado, Boca quedó tercero en el Grupo A con 14 unidades, a uno de Barracas Central.
El encuentro fue arbitrado por Yael Falcón Pérez y se disputó en el estadio Alberto J. Armando.
El argentino largará 16° en el GP de Azerbaiyán tras un error en clasificación. Reconoció que tenía ritmo para meterse en la Q2.
El Xeneize buscará un triunfo en La Bombonera para sostenerse entre los primeros lugares de la Zona A del Torneo Clausura.
Tras casi dos años y medio en la cima, la “Albiceleste” cayó al tercer puesto detrás de España y Francia.
El equipo de Marcelo Méndez superó 3-2 a los bicampeones olímpicos y cerró primero en el Grupo C del Mundial que se disputa en Filipinas.
El DT de River reconoció errores en el primer tiempo, valoró la reacción en el complemento y confía en revertir la serie en Brasil.
El Presidente reunió a su núcleo duro en Olivos para encarar la recta final electoral mientras el dólar superó los $1500. El peronismo mueve piezas con Kicillof, Cristina y Massa pensando en 2027.
El Presidente descalificó las denuncias de corrupción y calificó las versiones como “chimentos de peluquería”. También apuntó contra Cristina Kirchner y habló de su vínculo con Mauricio Macri.
El Presidente lanzó “La construcción del milagro”, obra de 576 páginas que presentará el 6 de octubre con un show gratuito en el estadio porteño.
El gobierno de Keir Starmer hará el anuncio este domingo, en un gesto simbólico que busca reimpulsar la solución de dos estados y aumentar la presión diplomática en Gaza.