Milei busca respaldo de Trump y el FMI en Nueva York

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, viajarán este lunes a Nueva York, donde el martes mantendrán reuniones con Donald Trump y con Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional (FMI). La intención del Gobierno es obtener financiamiento que permita aliviar los compromisos de deuda del próximo año.

El encuentro con Trump está previsto para la mañana del martes, luego de la exposición de Milei ante la Asamblea Anual de las Naciones Unidas. Por la tarde, será el turno de la bilateral con Georgieva y la directiva del FMI. Si las gestiones avanzan de manera favorable, Milei también podría reunirse el miércoles con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

Argentina busca que Estados Unidos libere recursos del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro norteamericano. La meta es contar con entre 4.000 y 8.500 millones de dólares para despejar dudas sobre los vencimientos de deuda de 2026, que suman unos 8.500 millones de dólares entre enero y julio.

En paralelo, se iniciaron contactos con inversores privados de Wall Street que estarían dispuestos a prestar fondos adicionales bajo ciertas condiciones. El riesgo país superó los 1.500 puntos tras el triunfo del peronismo kirchnerista en las elecciones bonaerenses, lo que complicó la estrategia oficial.

El dólar minorista llegó la semana pasada a $1.515 en bancos privados, mientras el Banco Central intervino con más de 1.100 millones de dólares para contener la suba. Milei aseguró que hay “múltiples negociaciones” abiertas con Estados Unidos y ratificó su intención de garantizar los pagos de deuda previstos para 2026.