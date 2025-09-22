Milei busca respaldo de Trump y el FMI en Nueva York

Gobierno suspende retenciones a granos hasta el 31 de octubre
La medida fue anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni y busca incentivar la liquidación del agro para reforzar el ingreso de dólares en medio de la tensión cambiaria.
El Presidente y Caputo postergaron para el martes su encuentro con Georgieva. Argentina intenta cerrar un préstamo clave con Estados Unidos para cubrir vencimientos de deuda.Economía22 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, viajarán este lunes a Nueva York, donde el martes mantendrán reuniones con Donald Trump y con Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional (FMI). La intención del Gobierno es obtener financiamiento que permita aliviar los compromisos de deuda del próximo año.
El encuentro con Trump está previsto para la mañana del martes, luego de la exposición de Milei ante la Asamblea Anual de las Naciones Unidas. Por la tarde, será el turno de la bilateral con Georgieva y la directiva del FMI. Si las gestiones avanzan de manera favorable, Milei también podría reunirse el miércoles con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.
Argentina busca que Estados Unidos libere recursos del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro norteamericano. La meta es contar con entre 4.000 y 8.500 millones de dólares para despejar dudas sobre los vencimientos de deuda de 2026, que suman unos 8.500 millones de dólares entre enero y julio.
En paralelo, se iniciaron contactos con inversores privados de Wall Street que estarían dispuestos a prestar fondos adicionales bajo ciertas condiciones. El riesgo país superó los 1.500 puntos tras el triunfo del peronismo kirchnerista en las elecciones bonaerenses, lo que complicó la estrategia oficial.
El dólar minorista llegó la semana pasada a $1.515 en bancos privados, mientras el Banco Central intervino con más de 1.100 millones de dólares para contener la suba. Milei aseguró que hay “múltiples negociaciones” abiertas con Estados Unidos y ratificó su intención de garantizar los pagos de deuda previstos para 2026.
La medida fue anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni y busca incentivar la liquidación del agro para reforzar el ingreso de dólares en medio de la tensión cambiaria.
El exministro de Economía advirtió sobre la turbulencia cambiaria y sostuvo que el país atraviesa una “incipiente corrida”. Señaló que la prioridad es “minimizar daños” y evitar titubeos del Banco Central.
Milei confirmó que avanzan conversaciones con la administración de Donald Trump para acceder a un crédito que permita afrontar vencimientos de deuda por USD 8.500 millones en 2026.
Las principales empresas de medicina privada confirmaron ajustes en sus cuotas, en línea con la inflación de agosto. El incremento impactará en más de seis millones de afiliados.
El ministro de Economía aseguró que el Gobierno venderá “hasta el último dólar” para sostener el techo cambiario y adelantó que pronto se anunciará el pago de vencimientos de 2026.
Las principales empresas de medicina privada ajustarán sus cuotas en línea con la inflación de agosto. Los afiliados podrán consultar los valores en la web oficial de la Superintendencia de Salud.
El capitán marcó dos goles, dio una asistencia y fue clave en la victoria 3-2 sobre DC United, que afianza a las Garzas en zona de Playoff de la MLS.
El Presidente reunió a su núcleo duro en Olivos para encarar la recta final electoral mientras el dólar superó los $1500. El peronismo mueve piezas con Kicillof, Cristina y Massa pensando en 2027.
El Presidente descalificó las denuncias de corrupción y calificó las versiones como “chimentos de peluquería”. También apuntó contra Cristina Kirchner y habló de su vínculo con Mauricio Macri.
El Presidente lanzó “La construcción del milagro”, obra de 576 páginas que presentará el 6 de octubre con un show gratuito en el estadio porteño.
El gobierno de Keir Starmer hará el anuncio este domingo, en un gesto simbólico que busca reimpulsar la solución de dos estados y aumentar la presión diplomática en Gaza.