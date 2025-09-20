Cuatro detenidos en Rosario por red de drogas sintéticas

Cuatro personas fueron detenidas este sábado en Rosario, acusadas de integrar una organización dedicada a la venta de drogas sintéticas. La investigación derivó en seis allanamientos simultáneos, ordenados en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737.

Los procedimientos, a cargo de la División Antidrogas de la Policía Federal, comenzaron a las 8 de la mañana y permitieron el secuestro de más de 800 pastillas de éxtasis, junto con cristales, cocaína, marihuana, ketamina líquida, hongos alucinógenos y elementos de fraccionamiento. También se incautaron más de $600.000 en efectivo, teléfonos celulares y documentación vinculada al caso.

Los detenidos fueron identificados como Damián Alejandro Scofano (30), Sofía Andrea Marino Tamagno, Candela Azul Pérez López y Miqueas Iván Golubenko. Todos quedaron a disposición del Juzgado Federal interviniente.

En uno de los domicilios allanados se hallaron plantas de cannabis en cultivo, fertilizantes e insumos para su producción. En otro se encontraron documentos pertenecientes a un joven que no estaba presente, lo que amplía las líneas de investigación sobre posibles vínculos.

El fiscal Santiago C. Alberdi, de la Unidad Fiscal Rosario, solicitó al juez de Garantías la detención formal de los sospechosos y anticipó que se convocará a una audiencia en los términos del artículo 254 del Código Procesal Penal Federal.