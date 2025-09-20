Cuatro detenidos en Rosario por red de drogas sintéticas

Allanamiento en Firmat tras denuncia de amenazas
La Policía detuvo a una mujer de 27 años y secuestró un arma, drogas y dinero en un operativo ordenado por la Justicia.
En allanamientos simultáneos, la Policía Federal secuestró más de 800 pastillas de éxtasis, distintas drogas y dinero en efectivo. Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia Federal.Policiales 20 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
Cuatro personas fueron detenidas este sábado en Rosario, acusadas de integrar una organización dedicada a la venta de drogas sintéticas. La investigación derivó en seis allanamientos simultáneos, ordenados en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737.
Los procedimientos, a cargo de la División Antidrogas de la Policía Federal, comenzaron a las 8 de la mañana y permitieron el secuestro de más de 800 pastillas de éxtasis, junto con cristales, cocaína, marihuana, ketamina líquida, hongos alucinógenos y elementos de fraccionamiento. También se incautaron más de $600.000 en efectivo, teléfonos celulares y documentación vinculada al caso.
Los detenidos fueron identificados como Damián Alejandro Scofano (30), Sofía Andrea Marino Tamagno, Candela Azul Pérez López y Miqueas Iván Golubenko. Todos quedaron a disposición del Juzgado Federal interviniente.
En uno de los domicilios allanados se hallaron plantas de cannabis en cultivo, fertilizantes e insumos para su producción. En otro se encontraron documentos pertenecientes a un joven que no estaba presente, lo que amplía las líneas de investigación sobre posibles vínculos.
El fiscal Santiago C. Alberdi, de la Unidad Fiscal Rosario, solicitó al juez de Garantías la detención formal de los sospechosos y anticipó que se convocará a una audiencia en los términos del artículo 254 del Código Procesal Penal Federal.
La Policía detuvo a una mujer de 27 años y secuestró un arma, drogas y dinero en un operativo ordenado por la Justicia.
La policía secuestró dos hierros afilados en un operativo de patrullaje y trasladó a dos jóvenes a la Comisaría 12ª. Uno de ellos, menor de edad, quedó imputado.
El operativo se concretó en Recreo, donde se secuestró un arma de fuego y celulares. Por su captura ofrecían una recompensa de $25 millones.
El sujeto fue sorprendido causando disturbios en pleno centro y llevaba los machetes en una mochila. La fiscal en turno dispuso la notificación por portación de arma blanca.
Un joven de 23 años fue aprehendido tras huir de un control policial. La moto quedó secuestrada y la fiscalía dispuso causas por resistencia a la autoridad.
El imputado tiene 27 años y fue detenido tras ser acusado de agredir sexualmente a una menor de su entorno familiar.
Las imágenes provenían de su perfil en una plataforma de adultos. El material circuló en internet sin autorización, reavivando el debate sobre la privacidad digital.
El organismo volvió a advertir que está prohibido usar, distribuir y comercializar la crema dental “Colgate Total Clean Mint” por reportes de efectos adversos. La medida alcanza todas sus presentaciones y lotes.
El empresario farmacéutico resiste la desregulación que impulsa Federico Sturzenegger en el mercado de vacunas contra la aftosa, un negocio que mueve más de 150 millones de dólares al año.
El Xeneize buscará un triunfo en La Bombonera para sostenerse entre los primeros lugares de la Zona A del Torneo Clausura.
Autoridades sanitarias advierten sobre el aumento de casos y llaman a reforzar las medidas de prevención en hogares y comunidades.