Lacunza alertó sobre corrida: “Se atajan penales, no se hacen goles”

El exministro de Economía, Hernán Lacunza, analizó este sábado la tensión cambiaria y financiera que atraviesa el país, comparando el escenario actual con el de 2019. En diálogo con Radio Rivadavia, aseguró que la situación refleja “una incipiente corrida” y que las medidas deben apuntar a contener el impacto sobre el peso.

“El país está en una situación de incipiente corrida. Los que tienen pesos quieren comprar dólares y no hay un precio techo más que el que se comprometió a defender el Banco Central. Eso es finito y riesgoso”, explicó. Para graficar el momento, señaló: “Muchas veces la política económica no es hacer goles, sino atajar penales. Demasiadas veces nos toca atajar penales”.

Lacunza respaldó la decisión oficial de sostener el techo de la banda cambiaria mayorista en torno a los $1.500: “Cumplir el compromiso de vender dólares a ese precio es buena praxis. Lo que no podés mostrar es titubeo, porque si el mercado ve dudas, te lleva puesto. Esa estrategia tiene un efecto disuasivo, pero no se puede sostener indefinidamente”.

El economista recordó que la actual coyuntura es resultado de desequilibrios acumulados: “Este callejón no se incubó en una semana, sino en varios meses. Durante el último año se atrasó el tipo de cambio porque era popular, pero no se compraron reservas y ahora pagamos las consecuencias”.

En su diagnóstico, apuntó al deterioro externo: “Hace un año teníamos superávit de cuenta corriente y hoy tenemos déficit. Consumimos más de lo que producimos. Eso se puede financiar un tiempo con crédito, pero la velocidad del deterioro es lo que alarma”.

De todos modos, marcó diferencias con la crisis de 2019: “No estamos tan mal como parece. Hoy hay equilibrio fiscal, no hay un problema bancario y el Gobierno tiene dos años de mandato por delante, no dos meses como entonces. Además, no hay tantos extranjeros con bonos en pesos que puedan salir en masa. La salud del paciente es mejor, pero no tiene aire: no lo hagas correr, porque no aguanta”.