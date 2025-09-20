Lacunza alertó sobre corrida: “Se atajan penales, no se hacen goles”

Argentina negocia un préstamo de emergencia con Estados Unidos
Milei confirmó que avanzan conversaciones con la administración de Donald Trump para acceder a un crédito que permita afrontar vencimientos de deuda por USD 8.500 millones en 2026.
El exministro de Economía advirtió sobre la turbulencia cambiaria y sostuvo que el país atraviesa una “incipiente corrida”. Señaló que la prioridad es “minimizar daños” y evitar titubeos del Banco Central.Economía20 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
El exministro de Economía, Hernán Lacunza, analizó este sábado la tensión cambiaria y financiera que atraviesa el país, comparando el escenario actual con el de 2019. En diálogo con Radio Rivadavia, aseguró que la situación refleja “una incipiente corrida” y que las medidas deben apuntar a contener el impacto sobre el peso.
“El país está en una situación de incipiente corrida. Los que tienen pesos quieren comprar dólares y no hay un precio techo más que el que se comprometió a defender el Banco Central. Eso es finito y riesgoso”, explicó. Para graficar el momento, señaló: “Muchas veces la política económica no es hacer goles, sino atajar penales. Demasiadas veces nos toca atajar penales”.
Lacunza respaldó la decisión oficial de sostener el techo de la banda cambiaria mayorista en torno a los $1.500: “Cumplir el compromiso de vender dólares a ese precio es buena praxis. Lo que no podés mostrar es titubeo, porque si el mercado ve dudas, te lleva puesto. Esa estrategia tiene un efecto disuasivo, pero no se puede sostener indefinidamente”.
El economista recordó que la actual coyuntura es resultado de desequilibrios acumulados: “Este callejón no se incubó en una semana, sino en varios meses. Durante el último año se atrasó el tipo de cambio porque era popular, pero no se compraron reservas y ahora pagamos las consecuencias”.
En su diagnóstico, apuntó al deterioro externo: “Hace un año teníamos superávit de cuenta corriente y hoy tenemos déficit. Consumimos más de lo que producimos. Eso se puede financiar un tiempo con crédito, pero la velocidad del deterioro es lo que alarma”.
De todos modos, marcó diferencias con la crisis de 2019: “No estamos tan mal como parece. Hoy hay equilibrio fiscal, no hay un problema bancario y el Gobierno tiene dos años de mandato por delante, no dos meses como entonces. Además, no hay tantos extranjeros con bonos en pesos que puedan salir en masa. La salud del paciente es mejor, pero no tiene aire: no lo hagas correr, porque no aguanta”.
Milei confirmó que avanzan conversaciones con la administración de Donald Trump para acceder a un crédito que permita afrontar vencimientos de deuda por USD 8.500 millones en 2026.
Las principales empresas de medicina privada confirmaron ajustes en sus cuotas, en línea con la inflación de agosto. El incremento impactará en más de seis millones de afiliados.
El ministro de Economía aseguró que el Gobierno venderá “hasta el último dólar” para sostener el techo cambiario y adelantó que pronto se anunciará el pago de vencimientos de 2026.
Las principales empresas de medicina privada ajustarán sus cuotas en línea con la inflación de agosto. Los afiliados podrán consultar los valores en la web oficial de la Superintendencia de Salud.
Marengo y Ruckauf coincidieron en que el Gobierno sostendrá a toda costa el límite de la banda cambiaria, pese a la incertidumbre política y financiera.
La intervención del Banco Central fue la mayor desde la salida del cepo. El dólar oficial cerró en $1495 y los paralelos superaron los $1500.
Las imágenes provenían de su perfil en una plataforma de adultos. El material circuló en internet sin autorización, reavivando el debate sobre la privacidad digital.
El Presidente habló en Córdoba, responsabilizó a la oposición por la suba del riesgo país y pidió “no aflojar” de cara a las elecciones del 26 de octubre.
El organismo volvió a advertir que está prohibido usar, distribuir y comercializar la crema dental “Colgate Total Clean Mint” por reportes de efectos adversos. La medida alcanza todas sus presentaciones y lotes.
Desde Córdoba, el Presidente criticó a la oposición, respaldó a sus candidatos y aseguró que La Libertad Avanza triunfará en las elecciones nacionales.
El empresario farmacéutico resiste la desregulación que impulsa Federico Sturzenegger en el mercado de vacunas contra la aftosa, un negocio que mueve más de 150 millones de dólares al año.