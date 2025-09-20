Allanamiento en Firmat tras denuncia de amenazas

Venado Tuerto: demoraron a un joven con hierros punzantes
La policía secuestró dos hierros afilados en un operativo de patrullaje y trasladó a dos jóvenes a la Comisaría 12ª. Uno de ellos, menor de edad, quedó imputado.
La Policía detuvo a una mujer de 27 años y secuestró un arma, drogas y dinero en un operativo ordenado por la Justicia.Policiales 20 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
Un allanamiento policial en Firmat dejó como resultado la detención de una mujer de 27 años y el secuestro de distintos elementos vinculados a amenazas y presunta tenencia de estupefacientes.
El procedimiento se inició luego de que, en la noche del viernes, una joven de 17 años denunciara haber sido amenazada con un arma de fuego en inmediaciones de calles General Savio y Mosconi. Con intervención de la Fiscalía en turno, se dispuso la localización de la sospechosa y la adopción de medidas investigativas.
Durante la madrugada de este sábado, personal de la Comisaría 13ª, con apoyo del Comando Radioeléctrico, llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle General Savio al 300. Allí se secuestraron teléfonos celulares, notebooks, dinero en efectivo, municiones y un arma de fuego.
Además, los agentes encontraron envoltorios con sustancia blanquecina, una balanza de precisión y utensilios con restos compatibles con estupefacientes.
La mujer fue detenida y trasladada a sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.
El operativo se concretó en Recreo, donde se secuestró un arma de fuego y celulares. Por su captura ofrecían una recompensa de $25 millones.
El sujeto fue sorprendido causando disturbios en pleno centro y llevaba los machetes en una mochila. La fiscal en turno dispuso la notificación por portación de arma blanca.
Un joven de 23 años fue aprehendido tras huir de un control policial. La moto quedó secuestrada y la fiscalía dispuso causas por resistencia a la autoridad.
El imputado tiene 27 años y fue detenido tras ser acusado de agredir sexualmente a una menor de su entorno familiar.
El Tribunal Oral Federal N°1 de Rosario sentenció a 23 integrantes de la organización liderada por el venadense Mauro Novelino desde prisión. El jefe recibió una pena unificada de 35 años y su expareja, Lucía Uberti, 24.
Las imágenes provenían de su perfil en una plataforma de adultos. El material circuló en internet sin autorización, reavivando el debate sobre la privacidad digital.
El Presidente habló en Córdoba, responsabilizó a la oposición por la suba del riesgo país y pidió “no aflojar” de cara a las elecciones del 26 de octubre.
El organismo volvió a advertir que está prohibido usar, distribuir y comercializar la crema dental “Colgate Total Clean Mint” por reportes de efectos adversos. La medida alcanza todas sus presentaciones y lotes.
Desde Córdoba, el Presidente criticó a la oposición, respaldó a sus candidatos y aseguró que La Libertad Avanza triunfará en las elecciones nacionales.
El empresario farmacéutico resiste la desregulación que impulsa Federico Sturzenegger en el mercado de vacunas contra la aftosa, un negocio que mueve más de 150 millones de dólares al año.