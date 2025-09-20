Allanamiento en Firmat tras denuncia de amenazas

Un allanamiento policial en Firmat dejó como resultado la detención de una mujer de 27 años y el secuestro de distintos elementos vinculados a amenazas y presunta tenencia de estupefacientes.

El procedimiento se inició luego de que, en la noche del viernes, una joven de 17 años denunciara haber sido amenazada con un arma de fuego en inmediaciones de calles General Savio y Mosconi. Con intervención de la Fiscalía en turno, se dispuso la localización de la sospechosa y la adopción de medidas investigativas.

Durante la madrugada de este sábado, personal de la Comisaría 13ª, con apoyo del Comando Radioeléctrico, llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle General Savio al 300. Allí se secuestraron teléfonos celulares, notebooks, dinero en efectivo, municiones y un arma de fuego.

Además, los agentes encontraron envoltorios con sustancia blanquecina, una balanza de precisión y utensilios con restos compatibles con estupefacientes.

La mujer fue detenida y trasladada a sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.