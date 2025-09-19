Argentina negocia un préstamo de emergencia con Estados Unidos

El presidente Javier Milei anunció que la Argentina negocia con Estados Unidos un préstamo de emergencia para garantizar el pago de los vencimientos de deuda del próximo año, que ascienden a USD 8.500 millones.

Durante una visita a Córdoba, Milei reconoció: “Estamos muy avanzados en las conversaciones”, en referencia a la eventual utilización del Fondo de Estabilización Cambiaria (FSE) del Tesoro estadounidense. Esta línea especial de crédito se emplea en contextos de crisis financieras para reforzar reservas.

El mandatario destacó que el objetivo es cubrir compromisos de USD 4.000 millones en enero y USD 4.500 millones en julio de 2026. “Habíamos previsto un año difícil y diseñamos estrategias para sostener el programa económico”, explicó.

El respaldo norteamericano tiene como principal interlocutor al secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien en abril pasado visitó Buenos Aires y expresó su apoyo a las reformas libertarias impulsadas por el Gobierno. “Si Argentina lo necesita, en caso de un shock externo y si Milei mantiene el rumbo, estaríamos dispuestos a utilizar el FSE”, había afirmado en esa oportunidad.

El anuncio coincide con la inminente partida de Milei hacia Nueva York, donde participará de la Asamblea de la ONU y recibirá el Global Citizen Award del Atlantic Council. La distinción será entregada por el propio Bessent en una gala en la que también fue invitada Kristalina Georgieva, titular del FMI.

Aunque desde Washington relativizaron el avance de las conversaciones, el antecedente de México en 1995 refuerza la expectativa. En aquella ocasión, Estados Unidos otorgó un préstamo de USD 20.000 millones que permitió estabilizar la economía mexicana, reembolsado en su totalidad dos años antes de lo previsto.