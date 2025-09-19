Juegos cooperativistas en Villa Cañás con la participación de estudiantes locales

La actividad se desarrolló en las instalaciones de Bomberos Voluntarios de Villa Cañás, organizada en el marco del trabajo conjunto del Ente Cooperativista local, conformado por distintas cooperativas de la ciudad.

En esta ocasión se llevó adelante un Escape Room cooperativo, en el que los protagonistas fueron los estudiantes de nivel secundario. La propuesta buscó poner en práctica valores como la colaboración, el trabajo en equipo y el compromiso comunitario, pilares fundamentales del movimiento cooperativista.

Desde la Cooperativa de Agua Potable de Villa Cañás destacaron que el objetivo es acercarse a la comunidad y fortalecer una cultura de apoyo mutuo que contribuya al desarrollo local. “El agua une, y el cooperativismo también”, señalaron, al remarcar la importancia de transmitir estos valores a las nuevas generaciones.

La jornada fue calificada como enriquecedora y formativa, ya que permitió a los jóvenes experimentar de manera dinámica y entretenida cómo la cooperación es esencial para alcanzar objetivos comunes.