Juegos cooperativistas en Villa Cañás con la participación de estudiantes locales

Corte en ruta 94 por trabajos de limpieza en Villa Cañás
La circulación permanecerá interrumpida entre calles 42 y 36. Los vehículos deberán desviarse por calle 71.
La primera edición de los Juegos Cooperativistas reunió a alumnos de 4º año de todas las escuelas de la ciudad en una propuesta de aprendizaje, juego y reflexiónVilla Cañás19 de septiembre de 2025Oscar A Canavese
La actividad se desarrolló en las instalaciones de Bomberos Voluntarios de Villa Cañás, organizada en el marco del trabajo conjunto del Ente Cooperativista local, conformado por distintas cooperativas de la ciudad.
En esta ocasión se llevó adelante un Escape Room cooperativo, en el que los protagonistas fueron los estudiantes de nivel secundario. La propuesta buscó poner en práctica valores como la colaboración, el trabajo en equipo y el compromiso comunitario, pilares fundamentales del movimiento cooperativista.
Desde la Cooperativa de Agua Potable de Villa Cañás destacaron que el objetivo es acercarse a la comunidad y fortalecer una cultura de apoyo mutuo que contribuya al desarrollo local. “El agua une, y el cooperativismo también”, señalaron, al remarcar la importancia de transmitir estos valores a las nuevas generaciones.
La jornada fue calificada como enriquecedora y formativa, ya que permitió a los jóvenes experimentar de manera dinámica y entretenida cómo la cooperación es esencial para alcanzar objetivos comunes.
