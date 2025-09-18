Jornada cooperativista en Bomberos Voluntarios en Villa Cañás

Villa Cañás inició curso de promotores gerontológicos
La capacitación, articulada con la Provincia, busca brindar herramientas a quienes acompañan a personas mayores, con enfoque integral y oportunidades laborales.
Villa Cañás18 de septiembre de 2025
En las instalaciones de Bomberos Voluntarios de Villa Cañás se llevó a cabo una jornada cooperativista que reunió a estudiantes de cuarto año de todas las escuelas secundarias de la ciudad, junto a representantes de cooperativas locales.
La actividad, organizada por el ente cooperativista de la localidad, incluyó la participación del Colegio San José —que cuenta con una cooperativa escolar en funcionamiento desde hace 20 años—, Coevical, la Cooperativa de Agua Potable, Banco Credicoop y Cooperativa Federada.
Durante la jornada, los jóvenes participaron de juegos educativos diseñados para promover la colaboración, el compañerismo y la toma de decisiones colectivas. Iris Villalba, presidenta de la cooperativa del Colegio San José, destacó: “Es algo muy lindo, porque hacemos actividades, recaudamos fondos y podemos comprar cosas que necesita el colegio”.
Por su parte, la directora de la institución, María, subrayó la importancia de la iniciativa: “Nuestra escuela entiende que el camino es el cooperativismo. Los chicos aprenden no solo a trabajar en equipo, sino también a valorar cada logro, tanto en lo material como en lo humano”.
Desde la Cooperativa Federada resaltaron el rol de estas experiencias en la formación de futuros socios y dirigentes: “Es fundamental inculcar estos valores desde jóvenes, porque ellos mismos volverán a las cooperativas en el futuro”.
La jornada cerró con un mensaje común: seguir fortaleciendo los lazos comunitarios y el compromiso de las nuevas generaciones con el cooperativismo como motor de desarrollo local.
