Thiago Medina está siendo operado en Moreno

La China Suárez escolarizó a sus hijos en Turquía
La actriz compartió imágenes de Amancio y Magnolia con uniforme escolar en Estambul y lanzó una ironía hacia su ex pareja, Benjamín Vicuña.
El ex Gran Hermano atraviesa una cirugía torácica de varias horas para reparar ocho costillas fracturadas. Permanece estable en terapia intensiva.Espectáculos19 de septiembre de 2025LORENA ACOSTA
Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, está siendo operado en el hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, donde se encuentra internado en terapia intensiva.
La intervención comenzó esta mañana y se extenderá por al menos cuatro o cinco horas. El procedimiento tiene como finalidad reparar la parrilla costal y colocar implantes para consolidar ocho costillas fracturadas, además de extraer astillas y restos óseos.
Durante la noche y la mañana previas, Medina recibió transfusiones de sangre para afrontar la operación en mejores condiciones. Según el último parte médico, se encuentra estable y sin fiebre, lo que permitió avanzar con la cirugía.
El trabajo está a cargo de los equipos del hospital local junto con especialistas del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, convocados por la red provincial de cirugía. Las autoridades médicas informarán el resultado de la intervención y la evolución del paciente en las próximas horas.
Las imágenes provenían de su perfil en una plataforma de adultos. El material circuló en internet sin autorización, reavivando el debate sobre la privacidad digital.
El ex Gran Hermano expresó su dolor tras el nuevo parte médico de su amigo, que continúa en terapia intensiva.
La modelo viaja a Milán para la Semana de la Moda y sorprendió en redes con una declaración irónica tras su separación de Martín Demichelis.
El conductor estrenará el martes 23 en Carnaval Stream Estamos de Paso, un ciclo que busca recuperar el espíritu de VideoMatch. Lo acompañan El Tirri, Pachu Peña, Fede Bal y sus hijas Cande y Juanita.
El músico contó que la mediática le ofreció comprarle un Ferrari si aceptaba casarse, aunque él aseguró que no le convenció el modo en que se lo planteó.
La capacitación, articulada con la Provincia, busca brindar herramientas a quienes acompañan a personas mayores, con enfoque integral y oportunidades laborales.
La intervención del Banco Central fue la mayor desde la salida del cepo. El dólar oficial cerró en $1495 y los paralelos superaron los $1500.
La causa por presuntas coimas en la ANDIS detectó irregularidades y posibles direccionamientos en las contrataciones con la droguería Suizo Argentina.
Un motociclista fue asistido en el lugar y no requirió traslado al hospital.
