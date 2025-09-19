Thiago Medina está siendo operado en Moreno

Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, está siendo operado en el hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, donde se encuentra internado en terapia intensiva.

La intervención comenzó esta mañana y se extenderá por al menos cuatro o cinco horas. El procedimiento tiene como finalidad reparar la parrilla costal y colocar implantes para consolidar ocho costillas fracturadas, además de extraer astillas y restos óseos.

Durante la noche y la mañana previas, Medina recibió transfusiones de sangre para afrontar la operación en mejores condiciones. Según el último parte médico, se encuentra estable y sin fiebre, lo que permitió avanzar con la cirugía.

El trabajo está a cargo de los equipos del hospital local junto con especialistas del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, convocados por la red provincial de cirugía. Las autoridades médicas informarán el resultado de la intervención y la evolución del paciente en las próximas horas.