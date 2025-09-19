Thiago Medina está siendo operado en Moreno

El ex Gran Hermano atraviesa una cirugía torácica de varias horas para reparar ocho costillas fracturadas. Permanece estable en terapia intensiva.

Espectáculos19 de septiembre de 2025LORENA ACOSTALORENA ACOSTA
camila-hermana-de-thiago-medina-mostro-el-tierno-AYCMDETJ7VA3FGIAVHHD6423RU

Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, está siendo operado en el hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, donde se encuentra internado en terapia intensiva.

La intervención comenzó esta mañana y se extenderá por al menos cuatro o cinco horas. El procedimiento tiene como finalidad reparar la parrilla costal y colocar implantes para consolidar ocho costillas fracturadas, además de extraer astillas y restos óseos.

Durante la noche y la mañana previas, Medina recibió transfusiones de sangre para afrontar la operación en mejores condiciones. Según el último parte médico, se encuentra estable y sin fiebre, lo que permitió avanzar con la cirugía.

El trabajo está a cargo de los equipos del hospital local junto con especialistas del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, convocados por la red provincial de cirugía. Las autoridades médicas informarán el resultado de la intervención y la evolución del paciente en las próximas horas.

Te puede interesar
CA42JMBIVVGG5F5NEUHCC4OIPM

Marcelo Tinelli vuelve con humor al streaming

SOFIA ZANOTTI
Espectáculos17 de septiembre de 2025

El conductor estrenará el martes 23 en Carnaval Stream Estamos de Paso, un ciclo que busca recuperar el espíritu de VideoMatch. Lo acompañan El Tirri, Pachu Peña, Fede Bal y sus hijas Cande y Juanita.

Lo más visto
Boletín de noticias