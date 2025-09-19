Caputo defendió la banda cambiaria y prometió pagos de deuda

Prepagas aplicarán aumentos del 1,9% en octubre
Las principales empresas de medicina privada ajustarán sus cuotas en línea con la inflación de agosto. Los afiliados podrán consultar los valores en la web oficial de la Superintendencia de Salud.
El ministro de Economía aseguró que el Gobierno venderá “hasta el último dólar” para sostener el techo cambiario y adelantó que pronto se anunciará el pago de vencimientos de 2026.Economía19 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
En medio de una semana marcada por la tensión financiera y la caída de bonos y acciones argentinas, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a dar un mensaje de calma a los mercados.
“Vamos a seguir defendiendo la banda cambiaria. No nos vamos a mover del programa económico”, afirmó en una entrevista transmitida por streaming, donde estuvo acompañado por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y su equipo económico.
Caputo confirmó que en las próximas semanas se anunciará el pago de los vencimientos de deuda correspondientes a enero y julio de 2026, con el objetivo de garantizar previsibilidad. El mensaje se produce luego de que el Banco Central vendiera US$379 millones para contener el dólar mayorista, en el marco del esquema acordado con el Fondo Monetario Internacional.
El funcionario defendió la estrategia oficial y aseguró que “se venderá hasta el último dólar en el techo de la banda” para sostener la política cambiaria. Actualmente, el piso se ubica en $948,76 y el techo en $1.474,83.
En paralelo, Caputo cargó contra la oposición, a la que acusó de impulsar un “ataque político” al Gobierno tras el rechazo a los vetos presidenciales en el Congreso. También apuntó al periodismo, a quienes señaló de intentar “desestabilizar”.
Pese a la volatilidad de los mercados, el ministro sostuvo que la macroeconomía está “sólida” y destacó el superávit fiscal y la inflación controlada. Además, expresó confianza en que La Libertad Avanza se impondrá en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.
