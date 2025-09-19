Caputo defendió la banda cambiaria y prometió pagos de deuda

El ministro de Economía aseguró que el Gobierno venderá “hasta el último dólar” para sostener el techo cambiario y adelantó que pronto se anunciará el pago de vencimientos de 2026.

Economía19 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
En medio de una semana marcada por la tensión financiera y la caída de bonos y acciones argentinas, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a dar un mensaje de calma a los mercados.

“Vamos a seguir defendiendo la banda cambiaria. No nos vamos a mover del programa económico”, afirmó en una entrevista transmitida por streaming, donde estuvo acompañado por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y su equipo económico.

Caputo confirmó que en las próximas semanas se anunciará el pago de los vencimientos de deuda correspondientes a enero y julio de 2026, con el objetivo de garantizar previsibilidad. El mensaje se produce luego de que el Banco Central vendiera US$379 millones para contener el dólar mayorista, en el marco del esquema acordado con el Fondo Monetario Internacional.

El funcionario defendió la estrategia oficial y aseguró que “se venderá hasta el último dólar en el techo de la banda” para sostener la política cambiaria. Actualmente, el piso se ubica en $948,76 y el techo en $1.474,83.

En paralelo, Caputo cargó contra la oposición, a la que acusó de impulsar un “ataque político” al Gobierno tras el rechazo a los vetos presidenciales en el Congreso. También apuntó al periodismo, a quienes señaló de intentar “desestabilizar”.

Pese a la volatilidad de los mercados, el ministro sostuvo que la macroeconomía está “sólida” y destacó el superávit fiscal y la inflación controlada. Además, expresó confianza en que La Libertad Avanza se impondrá en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

