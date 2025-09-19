Prepagas aplicarán aumentos del 1,9% en octubre

Las principales empresas de medicina privada ajustarán sus cuotas en línea con la inflación de agosto. Los afiliados podrán consultar los valores en la web oficial de la Superintendencia de Salud.

Economía19 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
Las compañías de medicina prepaga definieron un nuevo incremento en sus cuotas a partir de octubre. El ajuste, que impactará en más de seis millones de afiliados, será en promedio del 1,9%, cifra que coincide con la inflación de agosto informada por el Indec.

De acuerdo con la información presentada al Gobierno, los aumentos serán los siguientes:

Hospital Italiano: 1,1% (planes con y sin copagos)
Sancor: 1,70%
OSDE: 1,85%
Medicina Esencial, Avalian, Medifé, Galeno, Jerárquicos Salud, Luis Pasteur y Swiss Medical: 1,90%
Medicus: 1,92%
Desde la Casa Rosada destacaron que el sector mantiene incrementos mensuales alineados al costo de vida y que esto refleja el impacto de las reformas aplicadas en el sistema, destinadas a fomentar la competencia, desarticular acuerdos entre empresas y garantizar mayor transparencia.

En ese marco, los afiliados pueden consultar las cuotas y condiciones de cada plan en la plataforma de la Superintendencia de Servicios de Salud. Allí se accede a la información actualizada sobre tarifas, cartillas de prestadores y alcance de cada cobertura, lo que facilita comparar opciones y realizar cambios de prestadora en un entorno más competitivo.

El Gobierno remarcó que, a diferencia de años anteriores, los incrementos de 2025 se mantuvieron por debajo o igual a la inflación, lo que representa un cambio en la dinámica del sector privado de salud.

