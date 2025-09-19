Prepagas aplicarán aumentos del 1,9% en octubre

Las compañías de medicina prepaga definieron un nuevo incremento en sus cuotas a partir de octubre. El ajuste, que impactará en más de seis millones de afiliados, será en promedio del 1,9%, cifra que coincide con la inflación de agosto informada por el Indec.

De acuerdo con la información presentada al Gobierno, los aumentos serán los siguientes:

Hospital Italiano: 1,1% (planes con y sin copagos)

Sancor: 1,70%

OSDE: 1,85%

Medicina Esencial, Avalian, Medifé, Galeno, Jerárquicos Salud, Luis Pasteur y Swiss Medical: 1,90%

Medicus: 1,92%

Desde la Casa Rosada destacaron que el sector mantiene incrementos mensuales alineados al costo de vida y que esto refleja el impacto de las reformas aplicadas en el sistema, destinadas a fomentar la competencia, desarticular acuerdos entre empresas y garantizar mayor transparencia.

En ese marco, los afiliados pueden consultar las cuotas y condiciones de cada plan en la plataforma de la Superintendencia de Servicios de Salud. Allí se accede a la información actualizada sobre tarifas, cartillas de prestadores y alcance de cada cobertura, lo que facilita comparar opciones y realizar cambios de prestadora en un entorno más competitivo.

El Gobierno remarcó que, a diferencia de años anteriores, los incrementos de 2025 se mantuvieron por debajo o igual a la inflación, lo que representa un cambio en la dinámica del sector privado de salud.