Analistas prevén defensa férrea del techo cambiario

Caputo defendió la banda cambiaria y prometió pagos de deuda
El ministro de Economía aseguró que el Gobierno venderá “hasta el último dólar” para sostener el techo cambiario y adelantó que pronto se anunciará el pago de vencimientos de 2026.
Marengo y Ruckauf coincidieron en que el Gobierno sostendrá a toda costa el límite de la banda cambiaria, pese a la incertidumbre política y financiera.
En un encuentro organizado por la empresa de servicios financieros Criteria en Puerto Madero, el economista Fernando Marengo y el exvicepresidente Carlos Ruckauf coincidieron en que el Gobierno nacional defenderá “a rajatabla” el techo de la banda cambiaria, al que definieron como un límite “inviolable”.
El análisis tuvo lugar tras la derrota electoral de Javier Milei en la Provincia de Buenos Aires y los recientes reveses en el Congreso, factores que generaron mayor presión sobre los mercados.
Marengo, jefe de Economía de la consultora BlackToro, sostuvo que “el Gobierno aún tiene herramientas para sostener el techo con la intervención del BCRA”, aunque advirtió que desde abril se sumaron errores que afectaron al consumo, las LEFI y las tasas de interés, lo que derivó en “malas señales” para la economía.
Por su parte, Ruckauf vinculó la crisis financiera a cuestiones políticas y planteó que un buen resultado en las elecciones de octubre podría otorgar mayor solidez al Ejecutivo. También destacó el rol central del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dentro de la mesa chica del oficialismo.
En cuanto a la política internacional, Ruckauf señaló que Milei “sigue siendo el elegido por Donald Trump en la región” y que ese vínculo es clave para la ayuda del FMI y un eventual respaldo económico de Estados Unidos.
El exvicepresidente pronosticó además que el oficialismo sumará bancas en el Congreso, lo que permitiría negociar con aliados como el PRO y con los gobernadores para avanzar en reformas clave, aunque sin alcanzar quórum propio.
