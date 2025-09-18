El BCRA vendió US$379 millones para contener al dólar

Yerba mate: crece el consumo y repuntan las exportaciones
El INYM informó un aumento del 12% en el consumo interno y un 32% en las exportaciones durante los primeros siete meses de 2025.
La intervención del Banco Central fue la mayor desde la salida del cepo. El dólar oficial cerró en $1495 y los paralelos superaron los $1500.Economía18 de septiembre de 2025LORENA ACOSTA
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a intervenir este jueves en el mercado cambiario con la venta de US$379 millones, la cifra más alta desde que se levantó el cepo cambiario.
La operación se dio en un contexto de fuerte presión sobre el tipo de cambio. El dólar oficial superó el techo de la banda de flotación y cerró a $1495 en el Banco Nación, mientras que los dólares paralelos se ubicaron por encima de los $1500.
El movimiento cambiario impactó también en los activos financieros. Los bonos argentinos registraron caídas de hasta 12%, lo que arrastró al riesgo país a su nivel más alto en el último año.
La dinámica se da tras jornadas de tensión en el mercado, donde analistas ya anticipaban nuevas ventas oficiales para frenar la escalada. Pese a la magnitud de la intervención, el mercado sigue atento a las próximas decisiones de la autoridad monetaria.
El Banco Central vendió USD 53 millones para frenar la suba, en la primera intervención desde abril, cuando se levantó el cepo y se cerró el acuerdo con el FMI.
El proyecto Fourmile, operado por Barrick Gold, concentra reservas estimadas en millones de onzas y se perfila como un activo clave para la producción aurífera mundial.
El Gobierno incluyó en el proyecto de Presupuesto 2026 un aumento real del 5% para jubilaciones y pensiones, por encima de la inflación. La medida deberá ser debatida y aprobada por el Congreso antes de entrar en vigencia.
El Ministerio de Economía limitó a $26.500 millones anuales el recupero de saldos fiscales. La mayor parte de los fondos se destinará a empresas de energía y transporte.
El diario británico advierte sobre el impacto de los escándalos, la derrota en Buenos Aires y la falta de recuperación económica.
El DT de River reconoció errores en el primer tiempo, valoró la reacción en el complemento y confía en revertir la serie en Brasil.
La localidad fue sede del programa Planificar Santa Fe, que busca ordenar el uso del suelo con participación ciudadana, cuidado ambiental y mirada integral.
El ex Gran Hermano expresó su dolor tras el nuevo parte médico de su amigo, que continúa en terapia intensiva.
La capacitación, articulada con la Provincia, busca brindar herramientas a quienes acompañan a personas mayores, con enfoque integral y oportunidades laborales.
Con la participación de las escuelas secundarias y cooperativas locales, se vivió un encuentro educativo y comunitario que fomentó el trabajo en equipo y los valores solidarios.