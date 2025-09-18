El BCRA vendió US$379 millones para contener al dólar

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a intervenir este jueves en el mercado cambiario con la venta de US$379 millones, la cifra más alta desde que se levantó el cepo cambiario.

La operación se dio en un contexto de fuerte presión sobre el tipo de cambio. El dólar oficial superó el techo de la banda de flotación y cerró a $1495 en el Banco Nación, mientras que los dólares paralelos se ubicaron por encima de los $1500.

El movimiento cambiario impactó también en los activos financieros. Los bonos argentinos registraron caídas de hasta 12%, lo que arrastró al riesgo país a su nivel más alto en el último año.

La dinámica se da tras jornadas de tensión en el mercado, donde analistas ya anticipaban nuevas ventas oficiales para frenar la escalada. Pese a la magnitud de la intervención, el mercado sigue atento a las próximas decisiones de la autoridad monetaria.