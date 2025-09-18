Argentina pierde el liderazgo en el ranking FIFA

Argentina venció a Francia y avanzó a octavos en el Mundial de Vóley
El equipo de Marcelo Méndez superó 3-2 a los bicampeones olímpicos y cerró primero en el Grupo C del Mundial que se disputa en Filipinas.
Tras casi dos años y medio en la cima, la “Albiceleste” cayó al tercer puesto detrás de España y Francia.Deportes18 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
La Selección argentina dejó de ocupar el primer lugar del ranking FIFA después de una racha que se extendió durante casi dos años y medio.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni quedó en la tercera posición con 1.870,32 puntos, tras la derrota 1-0 frente a Ecuador en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. España tomó la punta con 1.875,37, seguida de cerca por Francia con 1.870,92.
El sistema de puntuación Elo, que pondera la dificultad de los rivales y la relevancia de los partidos, fue determinante. Aunque Argentina había vencido 3-0 a Venezuela días antes, la caída frente a un seleccionado ubicado en el puesto 23 impactó negativamente en su promedio.
El liderazgo albiceleste había comenzado luego de la Copa América 2021 y se consolidó con la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y el bicampeonato continental en Estados Unidos 2024.
Ahora, España lidera tras sus victorias ante Bulgaria y Turquía, mientras que Francia quedó como escolta. A pesar del descenso en la tabla, Argentina mantiene la seguridad de ser cabeza de serie en el sorteo del Mundial 2026 por su condición de campeón vigente.
De cara al futuro, la “Scaloneta” buscará recuperar puntos en la próxima ventana internacional con amistosos programados ante Venezuela y Puerto Rico en octubre, y más partidos en noviembre.
El Top 10 del ranking lo completan Inglaterra, Portugal, Brasil, Países Bajos, Bélgica, Croacia e Italia.
El equipo de Marcelo Méndez superó 3-2 a los bicampeones olímpicos y cerró primero en el Grupo C del Mundial que se disputa en Filipinas.
El DT de River reconoció errores en el primer tiempo, valoró la reacción en el complemento y confía en revertir la serie en Brasil.
La Fórmula 1 confirmó seis sedes para las carreras sprint y ajustó horarios clave en el calendario 2026, incluyendo un cambio en Canadá para no coincidir con Indianápolis.
Con gol de Adrián “Maravilla” Martínez, la Academia ganó 1-0 en Liniers y quedó bien posicionado de cara a la revancha en Avellaneda.
El equipo de Javier Mascherano ganó 3-1, con goles de Jordi Alba, Lionel Messi e Ian Fray, y quedó quinto en la Conferencia Este de la MLS.
El Millonario recibe este miércoles al conjunto brasileño en el Monumental por la ida de los cuartos de final, en un duelo con aroma a final anticipada.
La modelo viaja a Milán para la Semana de la Moda y sorprendió en redes con una declaración irónica tras su separación de Martín Demichelis.
La Fórmula 1 confirmó seis sedes para las carreras sprint y ajustó horarios clave en el calendario 2026, incluyendo un cambio en Canadá para no coincidir con Indianápolis.
La Municipalidad avanza con mejoras en el espacio deportivo y social del Prado Español, incorporando revoques, aberturas y nuevos baños.
La localidad atravesó una inundación sin precedentes. Vecinos y voluntarios se unieron para asistir a las familias afectadas y mantener en pie el espíritu comunitario.
El DT de River reconoció errores en el primer tiempo, valoró la reacción en el complemento y confía en revertir la serie en Brasil.