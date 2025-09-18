Argentina pierde el liderazgo en el ranking FIFA

La Selección argentina dejó de ocupar el primer lugar del ranking FIFA después de una racha que se extendió durante casi dos años y medio.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni quedó en la tercera posición con 1.870,32 puntos, tras la derrota 1-0 frente a Ecuador en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. España tomó la punta con 1.875,37, seguida de cerca por Francia con 1.870,92.

El sistema de puntuación Elo, que pondera la dificultad de los rivales y la relevancia de los partidos, fue determinante. Aunque Argentina había vencido 3-0 a Venezuela días antes, la caída frente a un seleccionado ubicado en el puesto 23 impactó negativamente en su promedio.

El liderazgo albiceleste había comenzado luego de la Copa América 2021 y se consolidó con la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y el bicampeonato continental en Estados Unidos 2024.

Ahora, España lidera tras sus victorias ante Bulgaria y Turquía, mientras que Francia quedó como escolta. A pesar del descenso en la tabla, Argentina mantiene la seguridad de ser cabeza de serie en el sorteo del Mundial 2026 por su condición de campeón vigente.

De cara al futuro, la “Scaloneta” buscará recuperar puntos en la próxima ventana internacional con amistosos programados ante Venezuela y Puerto Rico en octubre, y más partidos en noviembre.

El Top 10 del ranking lo completan Inglaterra, Portugal, Brasil, Países Bajos, Bélgica, Croacia e Italia.