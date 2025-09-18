Shakira anuncia tercera fecha en Vélez para diciembre

Shakira sigue marcando récords en Argentina. Luego de agotar en cuestión de horas las entradas para sus recitales del 8 y 9 de diciembre en el Estadio Vélez, la artista colombiana anunció una tercera fecha para el jueves 11 del mismo mes.

La preventa exclusiva para clientes de Santander Visa ya está disponible y se extenderá durante 48 horas o hasta agotar stock. Una vez finalizada, se habilitará la venta general con todos los medios de pago.



Los tickets pueden adquirirse únicamente a través de la plataforma entradauno.com.

Este será el quinto show de Shakira en el país en 2025, todos producidos por Fénix Entertainment Group. En marzo, la cantante se presentó con dos funciones en el Campo Argentino de Polo, donde también agotó localidades.