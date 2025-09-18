Teodelina: el Concejo avanza en un reglamento con eje en la transparencia

Teodelina celebra el Día de la Primavera el 21 de septiembre
El nuevo cuerpo deliberativo trabaja en un reglamento interno que prioriza participación ciudadana, ética pública y agilidad en la gestión. La propuesta fue impulsada por Encuentro por Teodelina.Teodelina18 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
En Teodelina, el flamante Concejo Deliberante inició la elaboración de su reglamento interno, un paso considerado de trascendencia histórica por los propios ediles. El proyecto, encabezado por el bloque Encuentro por Teodelina junto al resto de los concejales electos, busca establecer normas que garanticen transparencia institucional, participación ciudadana y un funcionamiento ágil.
El concejal electo Ignacio Gutiérrez explicó que el modelo de referencia fue el reglamento del Concejo Municipal de Villa Cañás, aunque con el objetivo de dotar al cuerpo de “una impronta propia”. Según detalló, los ejes de la iniciativa se centran en la transparencia, la publicidad de los actos, la sistematización de procesos deliberativos y la incorporación de la ciudadanía a través de foros consultivos y audiencias públicas.
Entre las medidas más relevantes figuran la publicación obligatoria de las sesiones grabadas, la edición de un boletín legislativo digital, la digitalización de documentos y la creación de una comisión de auditoría y presupuesto. Además, se propone limitar la concentración de poder en la Presidencia mediante su elección anual y garantizar representación proporcional en las comisiones permanentes.
La propuesta establece también la definición de mayorías (cuatro votos en un cuerpo de seis concejales), la posibilidad de que vecinos presenten iniciativas y la utilización transparente de fondos derivados de sanciones.
Desde Encuentro por Teodelina señalaron que este reglamento “es el puntapié que da inicio a una institución nueva en la localidad” y que el desafío será alcanzar consensos entre los distintos espacios políticos. El texto preliminar ya fue formalizado y será debatido en las próximas sesiones para avanzar hacia su aprobación definitiva.
Una tarde de juegos, música y sonrisas reunió a las familias en el corazón de la localidad.
