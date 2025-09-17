Shakira suma tercera fecha en Vélez para diciembre

Beto Cuevas brilló en Buenos Aires con doble sold out
El artista chileno presentó su tour acústico en el Teatro Ópera los días 12 y 13 de septiembre, con funciones agotadas y momentos inolvidables junto a su público.
Tras agotar dos funciones, la artista colombiana anunció un nuevo show el 11 de diciembre en el Estadio Vélez.Música17 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
Shakira confirmó una tercera presentación en Buenos Aires, luego de agotar en pocas horas las entradas para sus dos recitales del 8 y 9 de diciembre en el Estadio Vélez Sarsfield.
El nuevo show será el jueves 11 de diciembre y está producido por Fénix Entertainment. Con este anuncio, la artista cierra en Argentina la etapa latinoamericana de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que en esta ocasión lleva como subtítulo Estoy Aquí, en homenaje a la canción que impulsó su carrera internacional.
La preventa exclusiva para clientes Santander Visa comenzará el jueves 18 de septiembre a las 10 horas y se extenderá por 48 horas, o hasta agotar stock. Finalizada esa etapa, se habilitará la venta general con todos los medios de pago.
Los tickets estarán disponibles únicamente a través de la plataforma entradauno.com.
Tras agotar ocho Movistar Arena, el cantautor guatemalteco anunció su noveno y décimo show en la ciudad. Las nuevas funciones serán el 23 y 24 de mayo de 2026.
El cantautor guatemalteco agotó tres Movistar Arena y confirmó un show adicional para el 7 de mayo de 2026.
El cantautor guatemalteco se presentará el 1 y 2 de mayo en el Movistar Arena con su nuevo show “Lo Que El Seco No Dijo”.
El cantautor guatemalteco agotó tres funciones en el Kaseya Center y anunció un cuarto show para el 5 de abril de 2026.
La banda regresa al país con un show en el Campo Argentino de Polo, junto al cantautor estadounidense como invitado especial. Será el 13 de diciembre.
fin de semana a puro deporte: dos clasificados a play-offs en la Liga Venadense, definiciones en la B, doble fecha de básquet, título histórico para el femenino de Independiente en Arenales, protagonismo del hockey regional y bombazo en el boxeo internacional.
Unos 1.100 efectivos federales y de la Ciudad custodian el Congreso en el marco de la protesta contra los vetos presidenciales y la sesión en Diputados.
El equipo de Javier Mascherano ganó 3-1, con goles de Jordi Alba, Lionel Messi e Ian Fray, y quedó quinto en la Conferencia Este de la MLS.
El próximo lunes 22 de septiembre, a las 18 horas, se realizará una jornada abierta a la comunidad sobre higiene, seguridad y salud mental en el trabajo. La iniciativa cuenta con el respaldo del Ministerio de Trabajo de Santa Fe.
El conductor estrenará el martes 23 en Carnaval Stream Estamos de Paso, un ciclo que busca recuperar el espíritu de VideoMatch. Lo acompañan El Tirri, Pachu Peña, Fede Bal y sus hijas Cande y Juanita.