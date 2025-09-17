Shakira suma tercera fecha en Vélez para diciembre

Tras agotar dos funciones, la artista colombiana anunció un nuevo show el 11 de diciembre en el Estadio Vélez.

Música17 de septiembre de 2025
Shakira confirmó una tercera presentación en Buenos Aires, luego de agotar en pocas horas las entradas para sus dos recitales del 8 y 9 de diciembre en el Estadio Vélez Sarsfield.

El nuevo show será el jueves 11 de diciembre y está producido por Fénix Entertainment. Con este anuncio, la artista cierra en Argentina la etapa latinoamericana de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que en esta ocasión lleva como subtítulo Estoy Aquí, en homenaje a la canción que impulsó su carrera internacional.

La preventa exclusiva para clientes Santander Visa comenzará el jueves 18 de septiembre a las 10 horas y se extenderá por 48 horas, o hasta agotar stock. Finalizada esa etapa, se habilitará la venta general con todos los medios de pago.

Los tickets estarán disponibles únicamente a través de la plataforma entradauno.com.

