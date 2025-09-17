Trabajadores del Garrahan inician paro y marchan al Congreso

Los trabajadores del Hospital Garrahan, nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), iniciaron un nuevo paro que se extenderá hasta el viernes 18 de septiembre a las 7 de la mañana. La medida responde al rechazo del veto presidencial sobre la Ley de Emergencia Pediátrica.

En ese marco, el gremio convocó a un acto central frente al Congreso de la Nación, programado para este miércoles a las 14:30, previo al debate en Diputados sobre la anulación de los vetos.

La protesta también se articula con la Tercera Marcha Federal Universitaria, prevista para las 17 horas, que cuestiona la derogación de la Ley de Financiamiento Universitario.

En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, Norma Lezama, referente de APyT, recordó que “los recursos propios del hospital crecieron 453%” en 2024, aunque los salarios de los trabajadores siguen por debajo de la línea de pobreza. “En lo que va de este año ya van cuatro meses de conflicto. Necesitamos una recomposición que frene las renuncias y permita al hospital seguir brindando un servicio universal y de calidad”, señaló.

Por su parte, Maximiliano Bares, trabajador del laboratorio central, adelantó que esperan “una jornada histórica”, y destacó la unión con el movimiento universitario: “La universidad pública y el Garrahan se abrazan, se financian, se cuidan. Y, por supuesto, no se vetan”.