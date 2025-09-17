Trabajadores del Garrahan inician paro y marchan al Congreso

Gran operativo de seguridad en el Congreso por la Marcha Federal
Unos 1.100 efectivos federales y de la Ciudad custodian el Congreso en el marco de la protesta contra los vetos presidenciales y la sesión en Diputados.
El personal del hospital realiza una medida de fuerza hasta el viernes en rechazo al veto presidencial a la Ley de Emergencia Pediátrica. Habrá un acto central a las 14:30 frente al Congreso.
Los trabajadores del Hospital Garrahan, nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), iniciaron un nuevo paro que se extenderá hasta el viernes 18 de septiembre a las 7 de la mañana. La medida responde al rechazo del veto presidencial sobre la Ley de Emergencia Pediátrica.
En ese marco, el gremio convocó a un acto central frente al Congreso de la Nación, programado para este miércoles a las 14:30, previo al debate en Diputados sobre la anulación de los vetos.
La protesta también se articula con la Tercera Marcha Federal Universitaria, prevista para las 17 horas, que cuestiona la derogación de la Ley de Financiamiento Universitario.
En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, Norma Lezama, referente de APyT, recordó que “los recursos propios del hospital crecieron 453%” en 2024, aunque los salarios de los trabajadores siguen por debajo de la línea de pobreza. “En lo que va de este año ya van cuatro meses de conflicto. Necesitamos una recomposición que frene las renuncias y permita al hospital seguir brindando un servicio universal y de calidad”, señaló.
Por su parte, Maximiliano Bares, trabajador del laboratorio central, adelantó que esperan “una jornada histórica”, y destacó la unión con el movimiento universitario: “La universidad pública y el Garrahan se abrazan, se financian, se cuidan. Y, por supuesto, no se vetan”.
En la CPAC de Asunción, el presidente recordó al activista estadounidense asesinado y destacó el modelo económico paraguayo en sintonía con Santiago Peña.
El Presidente participa este martes en la Conferencia de Acción Política Conservadora y se reunirá con su par paraguayo, Santiago Peña. Mañana hablará en el Congreso Nacional.
El economista cercano a Milei cuestionó las proyecciones oficiales y calificó de “increíble” la estimación de una inflación del 10,1% para 2026.
El laboratorio británico, demandado en Argentina por su vacuna, fue multado en 2016 con US$5,5 millones por sobornar médicos en China y Rusia, pese a declarar una política de “cero tolerancia” a la corrupción.
La ex presidenta se reunió con candidatos en San José 1111 para definir una estrategia legislativa contra el veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.
fin de semana a puro deporte: dos clasificados a play-offs en la Liga Venadense, definiciones en la B, doble fecha de básquet, título histórico para el femenino de Independiente en Arenales, protagonismo del hockey regional y bombazo en el boxeo internacional.
El evento se realizará el domingo 28 de septiembre en el Predio Mirtha Legrand, con gastronomía, espectáculos, desfile y participación de instituciones locales.
La ministra de Seguridad aclaró que no fue ella quien dijo “lo peor ya pasó” y marcó diferencias con el discurso presidencial sobre el Presupuesto 2026.
La expresidenta cuestionó con ironía el discurso presidencial y lo acusó de repetir recetas del macrismo.