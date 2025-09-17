Presupuesto 2026: cómo quedarían las jubilaciones con el 5% real anunciado

El presidente Javier Milei presentó el proyecto de Presupuesto 2026 con una pauta que prevé suba real del 5% en jubilaciones y pensiones. El objetivo oficial es recuperar poder adquisitivo si la inflación desciende en la trayectoria proyectada para 2026. La iniciativa aún requiere aprobación legislativa. Reuters

¿Cuánto cobrarían si se aprueba?

Con la foto de hoy, si se aplicara ese 5% real sobre el haber mínimo vigente y se mantuviera el bono de refuerzo:

Haber mínimo estimado: $336.290.

Con bono de $70.000: $406.290 como piso. (Cálculo en base al mínimo actualizado y el bono vigente; sujeto a la letra final de la ley y a la continuidad del refuerzo). A24

Con una proyección que contempla la inflación restante de 2025 y el plus real del 5%:

Haber mínimo de enero 2026 (estimado): $366.835,12.

Con bono vigente: $436.835,12, en caso de que el refuerzo continúe. (Escenario hipotético a partir de supuestos oficiales de desinflación + 5% real.) Reuters

Importante: son simulaciones que dependen de tres factores: aprobación del Presupuesto, sendero de inflación y continuidad del bono. El texto oficial habla del 5% real para el gasto previsional, no de montos finales por beneficiario. Reuters+1

¿Qué pasa mientras tanto? (octubre 2025)

Mientras el Congreso trata el Presupuesto, en octubre rige un aumento por movilidad del 1,88% (ajustado por el IPC de agosto), por lo que:

Jubilación mínima: $326.298.

Con bono de $70.000: $396.298.

ANSES y medios especializados detallaron que el refuerzo de $70.000 se mantiene para quienes perciben la mínima.