Capacitación sobre salud mental y ambiente laboral en la Escuela N° 38 de Villa Cañás

El evento se realizará el domingo 28 de septiembre en el Predio Mirtha Legrand, con gastronomía, espectáculos, desfile y participación de instituciones locales.
El próximo lunes 22 de septiembre, a las 18 horas, se realizará una jornada abierta a la comunidad sobre higiene, seguridad y salud mental en el trabajo. La iniciativa cuenta con el respaldo del Ministerio de Trabajo de Santa Fe.Villa Cañás17 de septiembre de 2025GASTON PAROLA
La Escuela N° 38 “Domingo Faustino Sarmiento” de Villa Cañás será sede de una importante capacitación destinada a toda la comunidad, con foco en la prevención y el abordaje de problemáticas vinculadas al ambiente laboral.
La propuesta, gestionada por estudiantes de la carrera de Administración y Gestión del Estado, incluirá dos ejes centrales: higiene y seguridad, y salud mental en el trabajo. Los contenidos abordarán conceptos básicos, factores de riesgo, violencia laboral, discriminación y estrés, con el objetivo de brindar herramientas prácticas que permitan detectar situaciones adversas y actuar a tiempo.
“Queremos dejar de hablar sólo de casos de violencia o de estrés laboral y empezar a trabajar en la prevención”, señalaron los organizadores. La iniciativa surgió tras un contacto con el Ministerio de Trabajo provincial y es la primera vez que se implementa en una institución educativa, ya que hasta ahora se venía aplicando únicamente en empresas privadas.
La capacitación estará abierta al público en general, con especial invitación a docentes y futuros docentes de Villa Cañás y localidades vecinas, ya que busca acompañar a quienes estarán frente a las aulas en poco tiempo.
Además, se remarcó que el encuentro también será de utilidad para dueños de empresas, trabajadores y vecinos interesados en mejorar la calidad de los ambientes laborales. “El estrés no solo proviene de largas jornadas de trabajo, sino también de la incertidumbre frente a las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial. Es fundamental aprender a usarlas como herramientas y no como amenazas”, destacaron.
El encuentro será el lunes 22 de septiembre a las 18 horas en la sede de la escuela y tendrá una duración aproximada de dos a tres horas. La invitación es libre y gratuita, y desde la organización alentaron a los asistentes a acercarse con mate para compartir un espacio de diálogo e intercambio.
