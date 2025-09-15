La Municipalidad reparó caminos rurales tras las lluvias

Registro de oposición para obras de pavimentación y cordón cuneta
La Municipalidad de Villa Cañás abrió el registro de oposición para nuevas obras incluidas en la ordenanza N°1366/25.
Se realizaron tareas de nivelado y colocación de tubos para garantizar la transitabilidad y mejorar el escurrimiento del agua.
La Municipalidad, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, llevó adelante trabajos de mantenimiento y reparación en distintos caminos rurales que habían quedado afectados por las intensas lluvias registradas en las últimas semanas.
Las tareas incluyeron nivelado de calzadas y la colocación de tubos de hormigón en puntos estratégicos. El objetivo fue asegurar la circulación en sectores que estaban prácticamente intransitables y facilitar el escurrimiento del agua acumulada.
Desde el municipio destacaron la importancia de estas intervenciones, ya que permiten garantizar el normal desarrollo de la actividad productiva y mejorar las condiciones de traslado de vecinos y transportistas que diariamente utilizan la red vial rural.
Además, agradecieron a los productores que colaboraron en la ejecución de algunos de los trabajos realizados.
Con la participación del intendente Tito Gizzi y funcionarios locales, la Municipalidad y PAMI celebraron el final de una temporada marcada por la recreación, la actividad física y la integración social.
Una aeronave se precipitó durante el festival aéreo cordobés y dejó dos muertos. La tragedia enlutó a las comunidades de Bell Ville y Villa Cañás.
El hecho ocurrió pasada la medianoche en la intersección de calles 61 y 38. La conductora de la motocicleta fue trasladada al SAMCo local para recibir atención médica.
El domingo 21 de septiembre la ciudad vivirá una jornada cultural y gastronómica con espectáculos, stands y el tradicional desfile por la paz mundial.
La propuesta reúne obras de artistas locales y permanecerá abierta tres semanas en el Centro Cultural.
La conductora contó que durante su embarazo en Milán se dedicó a la escritura y presentó sus obras en una feria internacional.
Tres hombres fueron detenidos tras un asalto en Chañar Ladeado. En un campo de Villa Eloísa, además de dinero y armas, la Policía descubrió un invernadero clandestino de cannabis.
Con inversión en infraestructura, alivio fiscal y financiamiento, el sector lácteo provincial creció hasta un 11 % en el último año y consolida su recuperación tras la crisis de 2023.