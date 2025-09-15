La Municipalidad reparó caminos rurales tras las lluvias

Se realizaron tareas de nivelado y colocación de tubos para garantizar la transitabilidad y mejorar el escurrimiento del agua.

La Municipalidad, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, llevó adelante trabajos de mantenimiento y reparación en distintos caminos rurales que habían quedado afectados por las intensas lluvias registradas en las últimas semanas.

Las tareas incluyeron nivelado de calzadas y la colocación de tubos de hormigón en puntos estratégicos. El objetivo fue asegurar la circulación en sectores que estaban prácticamente intransitables y facilitar el escurrimiento del agua acumulada.

Desde el municipio destacaron la importancia de estas intervenciones, ya que permiten garantizar el normal desarrollo de la actividad productiva y mejorar las condiciones de traslado de vecinos y transportistas que diariamente utilizan la red vial rural.

Además, agradecieron a los productores que colaboraron en la ejecución de algunos de los trabajos realizados.

