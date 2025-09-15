Beto Cuevas brilló en Buenos Aires con doble sold out

Ricardo Arjona suma dos nuevas fechas en Buenos Aires
Tras agotar ocho Movistar Arena, el cantautor guatemalteco anunció su noveno y décimo show en la ciudad. Las nuevas funciones serán el 23 y 24 de mayo de 2026.
El artista chileno presentó su tour acústico en el Teatro Ópera los días 12 y 13 de septiembre, con funciones agotadas y momentos inolvidables junto a su público.
Beto Cuevas volvió a enamorar al público argentino con dos funciones agotadas en el Teatro Ópera de Buenos Aires, el 12 y 13 de septiembre, en el marco de su gira “Beto Cuevas Acústico”. En apenas dos semanas, las entradas se agotaron, confirmando la vigencia y el magnetismo del exlíder de La Ley.
La primera noche tuvo un condimento especial: coincidió con el cumpleaños del artista, quien fue sorprendido en escena con una torta y el cálido festejo de sus seguidores. La segunda velada contó con la participación de Luz Gaggi, que se sumó para interpretar junto a Cuevas una emotiva versión de “El Duelo”, generando uno de los momentos más intensos del show.
El repertorio incluyó clásicos de La Ley como “Mentira” y “Aquí”, además de éxitos de su carrera solista. Cada tema fue acompañado por la ovación y el canto colectivo de los presentes, en un clima de emoción compartida.
La puesta en escena se destacó por su sobriedad y cercanía, con una iluminación y sonido diseñados para resaltar la intimidad del formato acústico. La interacción constante de Cuevas con su público reforzó el vínculo emocional de estas dos noches inolvidables.
Tras su paso por la capital, el tour continuó el 14 de septiembre en el Teatro Mendoza, donde la energía y la conexión con los fans se repitieron con la misma intensidad.
