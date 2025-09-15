Teodelina celebra el Día de la Primavera el 21 de septiembre

La Comuna invita a las familias a participar de una tarde con color, música y productos materos. La inscripción estará abierta hasta el jueves 18 en la Municipalidad.

Teodelina15 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
Teode-ciudad-1000x600

La Comuna de Teodelina confirmó que el próximo domingo 21 de septiembre se llevará adelante el festejo por el Día de la Primavera, con una propuesta pensada para compartir en familia.
548880392_18519873139042488_8921365574134070043_n

La jornada incluirá actividades recreativas, música y la entrega de productos materos para acompañar la tarde. Para acceder a este beneficio, los vecinos deberán inscribirse previamente en mesa de entrada de la Municipalidad hasta el jueves 18 de septiembre inclusive.

Desde la organización remarcaron que la inscripción es únicamente para quienes deseen recibir el set matero y destacaron que la iniciativa busca fortalecer el encuentro comunitario en una fecha tradicional para celebrar al aire libre.

Te puede interesar
LOGOS-LALCEC-TEODELINA

LALCEC Teodelina convoca a Asamblea General Ordinaria

SOFIA ZANOTTI
Teodelina01 de septiembre de 2025

La Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC) de Teodelina anunció la convocatoria a su Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el próximo miércoles 17 de septiembre de 2025, a las 19:30 horas, en la sede social ubicada en Belgrano 524 de la ciudad.

Lo más visto
Boletín de noticias