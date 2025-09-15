Teodelina celebra el Día de la Primavera el 21 de septiembre

Teodelina celebró el Día del Niño en Plaza Ituzaingó
Una tarde de juegos, música y sonrisas reunió a las familias en el corazón de la localidad.
La Comuna invita a las familias a participar de una tarde con color, música y productos materos. La inscripción estará abierta hasta el jueves 18 en la Municipalidad.
La Comuna de Teodelina confirmó que el próximo domingo 21 de septiembre se llevará adelante el festejo por el Día de la Primavera, con una propuesta pensada para compartir en familia.
La jornada incluirá actividades recreativas, música y la entrega de productos materos para acompañar la tarde. Para acceder a este beneficio, los vecinos deberán inscribirse previamente en mesa de entrada de la Municipalidad hasta el jueves 18 de septiembre inclusive.
Desde la organización remarcaron que la inscripción es únicamente para quienes deseen recibir el set matero y destacaron que la iniciativa busca fortalecer el encuentro comunitario en una fecha tradicional para celebrar al aire libre.
Los nuevos representantes solicitaron la convocatoria formal para que el cuerpo legislativo comience a sesionar.
La Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC) de Teodelina anunció la convocatoria a su Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el próximo miércoles 17 de septiembre de 2025, a las 19:30 horas, en la sede social ubicada en Belgrano 524 de la ciudad.
En el Club de los Abuelos se realizó un encuentro con estudiantes secundarios para reflexionar sobre problemáticas actuales de la adolescencia.
Con homenajes, danza y la visita del actor Gustavo Garzón, quedó formalmente abierto en Teodelina el tradicional Encuentro Interprovincial de Teatro, que reúne a artistas y vecinos de la región.
El lunes 25 de agosto, estudiantes de 7mo grado y nivel secundario participarán de una charla en el Club de los Abuelos a cargo de Ayrton Oviedo.
