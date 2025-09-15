Teodelina celebra el Día de la Primavera el 21 de septiembre

La Comuna de Teodelina confirmó que el próximo domingo 21 de septiembre se llevará adelante el festejo por el Día de la Primavera, con una propuesta pensada para compartir en familia.



La jornada incluirá actividades recreativas, música y la entrega de productos materos para acompañar la tarde. Para acceder a este beneficio, los vecinos deberán inscribirse previamente en mesa de entrada de la Municipalidad hasta el jueves 18 de septiembre inclusive.

Desde la organización remarcaron que la inscripción es únicamente para quienes deseen recibir el set matero y destacaron que la iniciativa busca fortalecer el encuentro comunitario en una fecha tradicional para celebrar al aire libre.